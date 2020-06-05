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В Госдуме прокомментировали попытку США остановить «Северный поток – 2»

Москва, 05.06.2020

Сергей Железняк – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал попытку США повлиять на время окончания работ по «Северному потоку – 2».

По его словам, Вашингтону не удастся сорвать завершение российско-европейского энергетического проекта, передаёт РИА Новости.

«Как бы США не старались, что-то придумать, какие бы новые санкции они ни вводили, могу сказать, что это всё не повлияет на время окончания работ», – подчеркнул Железняк.

Он также отметил, что качественный и недорогой российский газ нужен Европе. В США это знают, поэтому они и пытаться выдавить РФ с энергетического рынка Старого Света.

«Вашингтон находится на стадии отчаяния, чувствуя опасность потери контроля за ситуацией. Поэтому они идут на грубейшее давление в отношении Европы. Но вскоре наступит момент, когда европейским участникам проекта надо будет выбирать между национальными интересами и плясками под дудку американского капитала», – резюмировал депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что законодатели США предприняли попытку окончательно и бесповоротно решить судьбу «Северного потока – 2», надавив на него новыми санкциями. Соответствующий законопроект внесён в сенат США. Этот документ призван «уточнить и расширить» существующие санкции.

По словам одного из авторов этого законопроекта республиканца Теда Круза, новый законопроект ясно и окончательно разъяснит, что те, кто каким-либо образом связаны со строительством газопровода, незамедлительно попадут под санкции США.

В частности, в случае принятия закона, у США появится возможность введения ограничительных мери против компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе «Северный поток – 2». Также предполагается возможность санкций против тех, кто предоставляет услуги для испытаний, инспекций или сертификации для участников строительства трубопровода.

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