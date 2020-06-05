В Кремле рассказали, существует ли тема национализации «Норникеля»

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – прокомментировал слова бывшего совладельца «Норникеля» Михаила Прохорова и возможной национализации этой горно-металлургической компании. По словам представителя Кремля, ему вообще ничего об этом неизвестно, передаёт РИА Новости.

«Поэтому здесь мы считаем, что никакой вообще темы для комментариев не существует на этот счёт. Мы такого не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что российский олигарх, бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров оценил призывы национализировать компанию, назвав это серьёзной угрозой для всего частного сектора российской экономики.

При этом он предостерёг от поспешных выводов и необоснованных действий и выразил уверенность, что руководство «Норникеля» сможет быстро справиться с ситуацией на ТЭЦ-З.

Напомним, 29 мая из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива, которое проникло в почву и попали в реку Амбарная, а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Общая площадь разлива составила 180 тыс. квадратных метров, на территории Красноярского края введён режим ЧС федерального уровня, а на устранение последствий этой катастрофы потребуется минимум 2 недели.