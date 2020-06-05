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В Москве больных с COVID-19 начали лечить при помощи барокамер

Москва, 05.06.2020

25 пациентов с коронавирусом проходят лечение при помощи экспериментальной методики с использованием гипербарической оксигенации (ГБО), передает оперштаб. В общей сложности пациентам провели уже более 100 баросеансов.

Уточняется, что экспериментальную методику применяют в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Система лечения заключается в подаче кислорода в кровь пациенту через плазму при повышенном атмосферном давлении. Данный метод является эффективнее традиционного способа подачи кислорода через маску или с помощью высокопоточной оксигенации, уверены врачи.

Новый метод будет применяться только для тех больных, у которых есть для этого показания. Главная задача ГБО постараться избежать подключения тяжелых пациентов к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», — рассказал директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

Он отметил, что у пациентов с коронавирусом после процедуры в барокамере улучшается общее самочувствие, одышка становится меньше, повышается содержание кислорода в крови. Врачи также отмечают повышение эффективности противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижение побочных эффектов, при использовании ГБО.

Данные статистики о количестве заболевших коронавирусом в России  на сегодня

Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выросло на 8 726, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Отмечается, что в 37,1% случаев, пациенты не имели клинических проявлений болезни. Таким образом в общей сложности в стране за весь период выявлено 449 834 зараженных.

Число умерших за последние 24 часа составило 144 человека, общее число безвозвратных потерь достигло 5 528. Поправились и выписаны из российских больниц за последние сутки 8 057 человек, за весь период выздоровело 212 680 пациентов. Общее число активных больных в РФ равно 231 626, с учетом выздоровевших и умерших.

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