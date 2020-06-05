В РФ начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – рассказал, что российский препарат от коронавируса COVID-19 «Авифавир» будут бесплатно раздавать пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС)

По его словам, препарат поступит в больницы России уже 11 июня будет бесплатно предоставлен для бесплатно по программе ОМС. Кроме того, глава РФПИ подчеркнул, что клинические испытания препарата позволяют считать его «одним из наиболее многообещающих в мире», передаёт РИА Новости.

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«Авифавир» - первый отечественный препарат на основе «Фавипиравира», используемого в Японии с 2014 года при тяжёлых формах гриппа. Принцип его действия заключается в том, что он останавливает механизмы размножения коронавируса COVID-19. Его эффективность в 80% была подтверждена в ходе промежуточных клинических испытаний.

При этом непосредственно в самой Японии отложили выпуск «Фавипиравира», не сумев доказать его эффективность. Испытания там продолжатся в июне.

Статистика на 5 июня по коронавирусу в России и мире

В России за истекшие сутки выявлено 8 726 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 449 834 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 885 новых заболевших. Таким образом, число выявленных за сутки случаев коронавируса в столице третий день составляет менее 2 тыс.

На втором месте – Подмосковье (762 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+378). Далее следуют Нижегородская область (+330) и Свердловская область (+251).

За время эпидемии от коронавируса умерло 5 528 (+144 за сутки), выздоровело – 212 680 (+8 057).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и Москве можно на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в мире по данным 08:00 мск 5 июня насчитывается уже 6 683 324 заразивших новым коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, за сутки заболело 129 879 человек. Накануне этот показатель был равен 120 945. За всё время пандемии COVID-19 скончались 382 826 (+5 547) пациентов.

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте.