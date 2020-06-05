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В ЦБ РФ отметили оживление в сфере кредитования

Москва, 05.06.2020

Эльвира Набиуллина – глава Центробанка РФ – заявила: в сфере кредитования страны наблюдаются признаки оживления.

Об этом руководитель российского регулятора рассказала в ходе регулярной пресс-конференции.

«Признаки оживления наблюдаются в сфере кредитования, – цитирует Набиуллину РИА "Новости". – Так, в период с 25 по 31 мая объём требований банков к отечественным компаниям вырос на 0,3».

По её словам, это обеспечило общий прирост за последний официальный месяц весны-2020 в 0,4%. При этом розничный кредитный портфель за тот же период вырос на 0,5%, перекрыв снижение, наблюдавшееся в первой половине мая.

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