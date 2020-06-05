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Японцы не согласны с призывами отнять у России Южные Курилы

Москва, 05.06.2020
  • Японцы не согласны с призывами отнять у России Южные Курилы

Из открытых источников

Японский журналист и политолог Юкио Касияма обратился с призывом к властям отобрать у России все четыре острова Южных Курил.

Свою статью он разместил, в пятницу, 5 июня, на интернет-портале Wedge Infinity. Публицист уверен, что правительство должно вспомнить о первоначальных требованиях Токио о возвращении всех четырех островов, в противном случае Япония предстанет в невыгодном свете.

Касияму в комментариях раскритиковали читатели, которые не согласились с его точкой зрения на проблему Курильских островов.

«Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!» – написал пользователей hc850able.

«Какой возврат территорий? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государствам. А не нам с нашими отношениями с Россией!» – пишет пользователь mact.

В одном из комментариев звучит уверенность, что премьер Японии Абэ не сможет ни острова вернуть, ни дружбы с Россией добиться.

«Да, прошло 70 лет на тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы ни ныли, что исторически "северные острова" были японскими, но ведь там была война», — добавил другой», - добавил еще один пользователь.

История проблемы Курильских островов

Напомним, после завершения Второй мировой войны Москва и Токио не смогли подписать мирный договор из-за нерешенной территориальной проблемы вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Япония считает Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета.

Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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