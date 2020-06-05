ВСД и панические атаки при шейном остеохондрозе

Остеохондроз шеи – один из самых распространенных диагнозов. Часто люди не обращают внимание на периодические неприятные ощущения в шейном отделе позвоночника, головные боли, запуская тем самым заболевание. Специфическая локализация дистрофических изменений позвоночного столба способствует снижению мозгового кровотока, особенно в сочетании с неправильной осанкой, травмами или сидячим образом жизни. Остеохондроз может проявлять себя не только болью: панические атаки, вегето-сосудистая дистония (ВСД), метеочувствительность – все это может говорить о проблемах в шейном отделе. Смена погоды, рабочие стрессы, сессия: все это становится серьезным испытанием для человека, страдающего остеохондрозом и вегето-сосудистой дистонией. К вегетативным нарушениям при остеохондрозе относится:

тошнота – особенно в тесном и душном помещении;

головная боль, головокружение;

повышенная потливость;

снижение работоспособности;

постоянное чувство разбитости даже после долгого отдыха;

метеочувствительность – перепады температуры или атмосферного давления могут выбить человека из привычного ритма жизни на несколько дней;

скованность и боли в шее – постоянно хочется поворачивать голову, чтобы облегчить свое состояние.

Остеохондроз напрямую связан с образом жизни человека, характером профессиональной деятельности, питанием и многими другими факторами. А первые симптомы ВСД чаще всего возникают в подростковом возрасте, у женщин во время беременности. При остеохондрозе страдает часть элементов вегетативной нервной системы, которые располагаются в непосредственной близости к шейным позвонкам. На фоне резких изменений гормонального фона и других перемен организм не успевает быстро адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды, поэтому и возникают различные заболевания. Вегето-сосудистая дистония не является самостоятельным диагнозом, но, несомненно, это патологическое состояние, которое требует устранения причины и лечения.

Остеохондроз и панические атаки: есть ли связь?

Панические атаки на фоне остеохондроза – не редкость. Приступы мучительной тревоги, сердцебиения, болей в груди серьезно беспокоят больных, особенно когда возникают впервые. Не всегда врач способен распознать под маской панического приступа остеохондроз, являющийся причиной всех симптомов. При этом чаще всего именно панические приступы являются первопричиной обращения человека ко врачу, так как вызывают серьезную обеспокоенность за свое здоровье.

Панические атаки являются результатом расстройства деятельности вегетативной системы, которая при остеохондрозе страдает одной из первых. Они характеризуются:

сильным сердцебиением, неприятными ощущениями в груди;

избыточным потоотделением;

тревогой;

выраженным страхом, чувством приближения смерти (особенно при первых приступах);

эмоциональной подавленностью;

слезливостью;

появлением одышки, чувства нехватки воздуха;

тошнотой, болями в животе неясной локализации;

приливами жара или холода.

Даже в отсутствии приступа у человека имеются неприятные симптомы. Сужается круг общения ввиду страха повторной панической атаки в присутствии людей. Разрушается личная жизнь, страдает карьера. Длительность одной панической атаки обычно составляет 3-5 минут, но паника может длиться даже несколько часов. Такое состояние является физиологичным только во время стресса, является своего рода адаптацией. В остальных ситуациях панические атаки способствуют истощению резервов психики, органов и систем, что может стать причиной других соматических заболеваний.

Игнорировать подобные симптомы нельзя, так как они свидетельствуют о нарушениях в мозговом кровообращении, являются основанием для медицинского обследования. На основании частоты возникновения панических приступов врач может сделать вывод о тяжести остеохондроза. У пациентов может быть как один приступ в неделю, так и несколько за день. При этом панические атаки возникают не только при остеохондрозе: они могут являться симптомом и других, не менее серьезных патологий. Врачу необходимо устранить первопричину появления болезни, а затем уже приступать к лечению.

Лечение

Пациенты с вегетативными расстройствами зачастую не догадываются о том, что это лечится, причем довольно успешно. К сожалению, они длительно принимают лекарственные средства для снятия симптомов, проходят курсы массажа, посещают психиатра, но все это дает лишь временный эффект: проблема возвращается вновь. При остеохондрозе возникает выраженный спазм глубоких мышц шеи, который нельзя устранить с помощью обычного массажа или иглорефлексотерапии.

Лечение должно быть комплексным, направленным на нормализацию деятельности нервной системы с целью ликвидации причины всех нарушений. В центре вегетативной неврологии используют лечение лазером: воздействие происходит прицельно на пораженные болезнью вегетативные ганглии. В остром периоде остеохондроза для достижения более быстрого результата используются лекарственные препараты – обезболивающие средства, миорелаксанты в низких дозах. Параллельно с основным лечением человеку рекомендуется консультация психотерапевта: сильный стресс из-за перенесенных панических атак и страх за новые приступы мешает жить полной жизнью и сконцентрироваться на лечении. Каждый курс терапии подбирается для каждого пациента в отдельности, опираясь на особенности его клинического случая. В этом случае специалистам удается достигать улучшения в короткие сроки.