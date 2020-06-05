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Заслуженный металлург РФ Петр Поляков отмечает 85-летие

Москва, 05.06.2020
  • Заслуженный металлург РФ Петр Поляков отмечает 85-летие

Ведущий российский ученый-металлург, доктор химических наук, профессор кафедры металлургии цветных металлов СФУ Петр Поляков 5 июня отмечает 85-летний юбилей. Он является одним из самых авторитетных экспертов в мировой алюминиевой отрасли, а также заслуженным педагогом, под руководством которого учились многие сегодняшние руководители крупнейших отечественных предприятий.

«Чтобы перечислить все достижения и вклад Петра Васильевича в успехи алюминиевой промышленности России, не хватит слов и эпитетов. За свою долгую и насыщенную научную карьеру он воспитал сотни инженеров, специалистов и руководителей, которые сегодня реализуют свои опыт и знания на практике, трудясь в крупнейших компаниях страны. Его имя уже давно вписано в историю российской промышленности, и я горд, что в РУСАЛе работают многие из его учеников, которые продолжают инновационные проекты. От лица компании РУСАЛ желаю Вам, Петр Васильевич, крепкого здоровья и успехов в реализации всего задуманного», - отметил в своем поздравлении технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Окончив в 1957 году Ленинградский политехнический институт (ЛПИ) по специальности инженер-металлург, Петр Поляков был направлен на Березниковский магниевый завод, где начал свой трудовой путь с самых азов: работая сначала электролизником, затем мастером и инженером по новой технике. В 50-60-е гг страна переживает экономический бум: в Сибири строятся новые электростанции, развивается алюминиевая промышленность, которая снабжает все базовые отрасли металлом. Переезжают в Сибирь и молодые перспективные специалисты. Так, после защиты кандидатской диссертации в 1964 году Поляков становится сотрудником Красноярского института цветных металлов и золота, а с 1966 г –руководителем кафедры Металлургии легких и редких металлов, а с 1975 г (после реорганизации) - кафедры Металлургии легких металлов и производства глинозёма. Эти годы были очень насыщенны исследовательской и научной работой. В 1981 г Поляков защитил докторскую диссертацию, а в 1984 г ему было присвоено почетное звание Заслуженный металлург РСФСР.

В сложные 90-е гг. Поляков создает центр «Легкие металлы», который возглавляет по сей день, и который стал одной из первых научных и исследовательских баз в Сибири, использующей опыт зарубежных специалистов для внедрения современных технологий на российских алюминиевых предприятиях. В 1995 году Петр Васильевич совместно с Красноярским алюминиевым заводом становится инициатором и организатором первого профильного отраслевого конгресса в современной истории страны. В прошлом году международная конференция «Цветные металлы Сибири», которую ежегодно посещают тысячи российских и зарубежных специалистов, прошла уже в 25 раз.

На сегодняшний день Петр Васильевич – один из ведущих ученых в области металлургии, известный в России и за рубежом основополагающими работами в области теории и технологии получения легких металлов и высокотемпературной электрохимии, автор более 400 научных работ, 180 изобретений и патентов. С 1998 г под его руководством проводятся Высшие Российские алюминиевые курсы, которые не имеют аналогов в России. В настоящее время он занимается разработкой «инертного анода» - технологии, которая определит будущее мировой алюминиевой отрасли.

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