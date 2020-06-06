Что нужно знать о #BlackLivesMatter

Хэштег #BlackLivesMatter (Черные Жизни Важны) заполонил интернет в последние несколько дней. Социальные сети утонули в черных квадратах, словах поддержки и призывах к действию. Неправомерное убийство афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая дало ход одному из самых массовых движений в поддержку черного населения по всему миру. Даже угроза коронавируса не смогла помешать миллионам выйти на улицы, чтобы остановить дискриминацию раз и навсегда. #BlackLivesMatter – это не просто хэштег, это лозунг одноименного движения, познакомиться с которым сейчас самое подходящее время.

1.У движения уже есть своя история

Хотя пика популярности оно достигло только в прошлом месяце, движение было сформировано еще в 2013 году. Поводом стало убийство Джорджем Циммерманом семнадцатилетнего Трейвона Мартина в феврале 2012 года за то, что тому якобы было не место в «белом квартале». Негодование вызвало даже не само нападение на безоружного черного мальчика, а то, что Циммермана оправдали в суде. Тогда одна из основательниц движения Патрис Куллорс придумала хэштег #BlackLivesMatter, а также ставшая соосновательницей Опал Томети создала веб-сайт и аккаунты в социальных сетях, чтобы поддержать идею. Хэштег начал быстро распространяться и в 2014 году вошел в мировые тренды – после митингов в Миссури, когда еще двое черных, Майкл Браун и Эрик Гарнер, были несправедливо убиты.

2. Организация выходит за границы США

В 2016 году была создана мировая сеть Black Lives Matter Global Network. Главными международными центрами движения стали Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия – крупнейшие англоязычные страны, в которых вопрос дискриминации черных стоит также остро, как в Соединенных Штатах. Сейчас эпицентром борьбы с расизмом стал практически весь мир: почти все страны показали свое неравнодушие к проблеме. Скорее всего, когда события последних дней пойдут на спад, у организации получится «пустить корни» не только в англоязычных странах, а охватить, как минимум, всю Европу.

3. Для них равенство должно быть во всем

Хотя Black Lives Matter можно назвать организацией, у нее нет формальной иерархии или руководства. Она существует за счет солидарности локализованных групп, объединенных одной идеей. Каждый может создать свое небольшое формирование, которое станет звеном антирасистской системы. При этом, у движения есть свой сайт, который ведут сотрудники, работающие за пожертвования. Но так как организация однородна и в ней нет управляющей верхушки, они являются такими же равноправными членами, как любой другой, даже мало заметный участник.

4. Они борются против расизма и пессимизма

Основная идеология Black Lives Matter состоит из тринадцати пунктов, подробно изложенных на сайте организации. Их главной целью можно назвать освобождение черного населения от социальных стереотипов и жестокости. Цель это достаточно глобальна и до неё лежит долгий путь. Пока что их основная задача, скорее, состоит в создании сплоченной группы, или даже семьи, как называют это они сами. В «семье» всегда бы царила атмосфера принятия, в ней бы хорошо относились к каждому, независимо от возраста, гендера и социального статуса. Такая идеология может показаться чересчур идеалистичной, но такой детский оптимизм еще не помешал движению в достижении серьезных результатов за свой недолгий срок существования.

5. У них больше работы, чем может показаться

Противостояние полицейской жестокости это лишь часть непрерывной работы организации. Black Lives Matter объединяют людей по всему миру, распространяя свою черную историю, культуру и ценности. Ежегодно проводятся собрания, создаются петиции и открываются новые фонды. Большую часть работы занимает борьба с дискриминацией. Каждый год собираются пожертвования, которые используются, чтобы внести залог в суде и освободить незаконно осужденных афроамериканцев. Многим черным организация предоставила рабочие места и бесплатное образование.

6. «Лутеры»

Протесты в Штатах из мирных митингов превратились в самые настоящие бунты. Тем не менее, Black Lives Matter – это мирная организация, призывающая к прекращению любого вид жестокости. На их официальном сайте и в социальных сетях нет ни слова о том, что на насилие нужно отвечать насилием. За такой революционный подход ответственность несут «лутеры» – люди, которые решили воспользоваться ситуацией и перейти к незаконным способам восстановления порядка, таким как драки, кражи и вандализм. Некоторые из них и вовсе безразличны к сути протестов и пользуются ситуацией, безнаказанно грабя магазины для собственной выгоды. Более того, они агитируют толпу прибегать к таким же действием. Органы порядка и сама организация, хоть и предпринимают попытки остановить произвол, не в силах урегулировать действия многомиллионной массы протестующих.

7. #BlackLivesMatter или #AllLivesMatter?

Лозунг движения в свое время вызвал волну недовольств. Почему только черные жизни важны? Разве это не дискриминация белых? Однако суть такого девиза не в том, что черные жизни важнее других. Скорее на него нужно смотреть, как «черные жизни важны тоже». Американский обозреватель Артур Чу в своем Twitter объяснил это так: «Заменять #BlackLivesMatter на #AllLivesMatter – это все равно, что видеть благотворительный фонд для больных раком и говорить “но ведь есть и другие болезни ”». Да, есть, но рак важен тоже.