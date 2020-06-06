Хафтар потерял Триполи, прекратив сотрудничество с ЧВК «Вагнер»

Большинство информационных агентств и новостных лент сообщают об этом событии. Некоторые зарубежные журналисты связывают поражение Халифы Хафтара с разрывом сотрудничества между силами Ливийской национальной армии и ЧВК «Вагнер».

Рассуждения иностранных журналистов связаны с успехами ЛНА после предположительного появления российских бойцов в регионе. До августа 2019 года армия Хафтара не могла приблизиться к Триполи, находясь на расстоянии около 40 км от города. Предполагается, что последовавшие за «застоем» успехи ЛНА связаны с появлением ЧВК «Вагнер». Всего за месяц армия Хафтара приблизилась к столице на расстояние 3-5 км и просто обосновалась на границе плотной застройки. Дальнейшее продвижение приостановилось, поскольку грозило большими потерями личного состава либо разрушением города.

В текстах зарубежных СМИ акцентируется внимание на том, что никаких доказательств о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии нет. Однако, исходя из успехов ЛНА, делается вывод, что российские бойцы помогали армии Хафтара.

Журналисты сравнили методы ведения боя силами ЛНА до и после предположительного прибытия россиян в зону конфликта. Сначала армия Хафтара опиралась на мобильность моторизованных частей, однако позднее конфликт перерос в позиционную «окопную войну», подрывающую мораль бойцов.

Подобное положение не устраивало командование Ливийской национальной армии. По мнению журналистов, все изменилось с приходом ЧВК «Вагнер». Бойцы ЛНА стали более дисциплинированными и тренированными. Пауза в развитии наступления сменилась грамотными вылазками и ударами по слабым местам ПНС.

Специалисты ООН представили отчет, согласно которому в Ливии насчитывалось от 800 до 1200 бойцов ЧВК. Эксперты отмечали, что в Ливию могли быть переброшены военные консультанты и специалисты. При этом в тяжелых боях с большими потерями не было обнаружено ни одного пострадавшего россиянина. В конце мая была попытка вброса о том, что рядом с Триполи якобы был обнаружен убитый российский солдат. Однако в подлинность фейка не поверили даже оппозиционные СМИ.

Выходит, что даже если бойцы ЧВК «Вагнер» действительно находились в Ливии, они выполняли задачу консультантов. Подобная практика широко распространена среди мировых спецслужб. Всего тысяча человек с помощью своего опыта может повлиять на исход конфликта.

Силы Правительства национального согласия неоднократно пытались выбить ЛНА с занимаемых позиций. Однако ни военная поддержка Турции, ни признание в ООН не помогали справиться с армией Хафтара. При этом участие Турции в конфликте объясняется геополитическими интересами, а почему ООН признала ПНС, не совсем ясно. Согласно документам организации, многие высокопоставленные члены ПНС находятся под санкциями СБ ООН.

Западные журналисты также дали оценку последним поражениями Ливийской национальной армии. По их мнению, Хафтар потерпел неудачу и потерял Триполи из-за ухода ЧВК «Вагнер». Авторы западных изданий подчеркивают, что на состоявшихся в январе-феврале переговорах между ПНС и ЛНА в Москве и Берлине Хафтар повел себя самонадеянно. Просчитав, что сможет выйти победителем без посторонней помощи, он отверг все мирные инициативы и покинул конференцию до ее окончания. Журналисты считают, что тем самым он нарушил договоренности с консультантами из ЧВК «Вагнер», поэтому российские бойцы покинули расположение его войск.

По данным открытых источников, предполагаемые бойцы ЧВК покинули Триполи 20-24 мая. Всего через десять дней столица полностью вернулась под контроль ПНС. Журналисты бездоказательно утверждают, что Хафтара не удалось усадить за стол переговоров, поэтому ЧВК «Вагнер» аннулировала сотрудничество с ЛНА.

К концу весны в Сети появился ролик, на котором изображен отход военной колонны на улице ливийского города. Ее незамедлительно начали называть «колонной вагнеровцев». Несмотря на низкое качество видео, оно облетело множество СМИ. И хотя точно утверждать, что на записи присутствуют бойцы ЧВК «Вагнер», нельзя, становится ясно - с уходом россиян Халифа Хафтар потерял всякое преимущество в ливийском конфликте.