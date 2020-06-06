Картель ОПЕК+ решил подхлестнуть цены на нефть

Таким образом, сокращение добычи составит 9,7 миллионов баррелей в день до конца июля. Изначально условиями сделки было предусмотрено смягчение условий: сокращение должно было с июля составить 7,7 миллионов баррелей в сутки.

Кроме того, стороны пришли к договоренности по контролю за выполнением условий. Стоит напомнить, что накануне очередного заседания выяснилось, что, в частности, Ирак и Нигерия не соблюдали в полной мере взятые на себя обязательства. Что, кстати, вызвало гнев Саудовской Аравии, которая не хочет нести все бремя на своих плечах.

Но решение о механизме контроля было найдено.

В утвержденном по итогам состоявшегося заседания коммюнике говорится, что любой участник, который в мае и июне не выполнит обязательства по сокращению добычи на все 100%, будет делать дополнительные сокращения с июля по сентябрь – в качестве платы за несоблюдение условий.

В целом, судя по различным комментариям в деловых СМИ, экспертное сообщество позитивно оценивает итоги встречи. Два лидера ОПЕК+, Саудовская Аравия и Россия, показали свою готовность к сотрудничеству и к стабилизации рынка нефти. В дальнейшем они будут на ежемесячной основе проводить встречи для оценки изменения баланса спроса и предложения на фоне восстановления экономики.

Одной из главных причин нефтяного шока этой весной стала не столько ценовая война, сколько рекордный в истории спад потребления углеводородов. Сейчас многие страны постепенно снимают экономические ограничения и возвращаются к прежней жизни. Кое-где даже открывают границы, а значит, и авиасообщение будет постепенно возвращаться к своим прежним уровням.

Вместе с тем, многие эксперты отмечают, что ждать V-образного восстановления экономики и спроса на нефть не стоит. Слишком сильный был получен удар, да и риск второй волны заражения коронавирусом никуда не делся.

Это признают и сами нефтедобывающие страны.

!Несмотря на достигнутый к настоящему времени прогресс, мы не можем позволить себе почивать на лаврах», — заявил в начале встречи Мохамед Аркаб, министр энергетики Алжира и нынешний президент ОПЕК. Его слова приводит агентство Bloomberg: «Проблема, с которой мы сталкиваемся, остается».

Стоит сказать и о ценах на нефть. Сделка ОПЕК+ сыграла ключевую роль в их восстановлении. Рост начался как раз с мая, и в последний месяц весны цены взлетели на 70-80%. Более того, ралли на этом и не собиралось заканчиваться. В первые дни июня котировки продолжили уверенно идти вверх. В пятницу торги завершились на отметках 42 доллара за баррель смеси Brent и 39 долларов за бочку WTI, хотя, как все помнят, еще в апреле американская нефть в моменте торговалась на отрицательной территории.

С учетом продления максимального сокращения добычи котировки могут продолжить восходящее движение. Но на рынке есть и мнение, что такой исход заседания уже заложен в цены, так что может последовать фиксация прибыли. В общем, многое зависит от того, какие настроения будут среди участников торгов.

Минувшая неделя завершилась на мажорной ноте во многом из-за очень сильных данных по рынку труда США. В мае было создано более 2 миллионов рабочих мест, хотя ожидалось дальнейшее сокращение.

И хотя к этой статистике есть определенные вопросы, очевидно, она начинает восстанавливаться.

Другие макроэкономические данные не столь оптимистичны. Модель Федерального резервного банка Атланты, которая дает довольно точные прогнозы по темпам роста ВВП, предрекает падение во II квартале на 51% в годовом выражении. Правда, официальный прогноз двухнедельной давности: минус 37,7% в годовом выражении (-11,2% в квартальном) и падение на 5,6% по итогам всего года (с учетом роста на 5% в III кв. и на 2,5% в IV кв.)

Объем потребительского кредитования в Штатах рухнул за месяц на рекордные 68,8 миллиардов долларов, а там все живут на заемные средства, при этом потребительские расходы составляют 70% ВВП. Так что оптимизм на рынке нефти, связанный с ростом спроса, может на деле оказаться избыточным