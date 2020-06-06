Медиафасад и его достоинства

Главные особенности медиафасадов

Медиафасады - это дисплеи произвольных форм и размеров, состоящие из различных светодиодов. Обычно их используют как рекламу, указатели (выход, вход и т.д.) или способ донести иную информацию. Также медиафасады - это отличное украшение города. Вспомните Нью-Йорк или Париж, сияющие светящимися вывесками. Медиафасады привлекают внимание к отелям, ресторанам и другим заведениям. У входа в предприятия обычно размещают небольшие дисплеи. А вот на масштабных обычно транслируют различные видеозаписи, различающиеся своим направлением (например: призывают бросить вредные привычки или рекламируют что-то). Заказать проект медиафасада можно в компании https://artehnologii.ru.

Главные причины заказать медиафасад

Самая распространнёная цель покупки медиафасада - реклама. Такая техника не принесёт много хлопот. Преимущества:

небольшой вес;

небольшие затраты на электричество;

хорошо переносит механические воздействия;

заметен большей части целевой аудитории.

Такие дисплеи явно затмевают билборды, которые имеют много недостатков. Например: в темноте билборды останутся незамеченными, а днём теряются среди большого количества рекламы. Медиафасады привлекут внимание яркостью, светом и движением изображения. Так устроен человек: ловит взглядом находящиеся в движении предметы.

Для человека, занимающегося рекламой, плюсом станет простое изменение воспроизводимой картинки. Это позволяет быстрее обрабатывать заказы клиентов, что повышает доход.

Такая конструкция может не только рекламировать, но и идеально украшать здание. На дисплее можно показать различные объявления о предприятии.

Одно из главных достоинств - доступная цена. Медиафасад можно собрать из различных деталей, подогнав под нужную стоимость. На цену влияет шаг расположения диодов, их вид и другие характеристики фасада.

Расположение (плотность) светодиодов подбирать нужно исходя из целей, в которых используется конструкция. Для показа соревнований по спорту диоды нужно выбирать с малым шагом размещения. А для рекламы можно приобрести менее плотные светодиоды.

Многие города украшают различные медиафасады, украшая их архитектуру. Достоинств у таких дисплеев очень много. Одно из них - широкий спектр применения. Вы можете заказать медиафасад для рекламы, распространения информации или же просто для украшения.