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Особенности и преимущества виртуальной инфраструктуры

Москва, 06.06.2020
Термин «виртуальная инфраструктура», введенный для виртуализированной IT-инфраструктуры, обозначает материальные ресурсы, которые динамически распределены согласно нуждам организации.
#PressRelease

В отличие от виртуальной машины, которая задействует физические ресурсы всего одного ПК, виртуальная инфраструктура задействует все имеющиеся в IT-среде материальные ресурсы, создавая пул IT-ресурсов из ПК x86 совместно с подсоединенными к ним хранилищами и сетями.

За счет разделения программного и аппаратного обеспечения с помощью виртуализации можно соединить множество сетей, компьютеров и инфраструктур хранения в единый пул ресурсов, которые по мере надобности динамически распределяются между используемыми приложениями с высокой степенью надежности и безопасности. Благодаря данному инновационному решению предприятия получают возможность сформировать из отвечающих отраслевому стандарту компьютеров невысокой стоимости высокоэффективную вычислительную инфраструктуру, характеризующуюся гибкостью и доступностью.

Виртуальная инфраструктура позволяет воспользоваться множеством преимуществ, которые достигаются за счет виртуализации в IT-средах промышленного масштаба посредством автоматизации и использования системы управления, реализуемой с использованием гипервизора.

Современные решения для виртуальной инфраструктуры отлично удовлетворяют производственные нужды, так как осуществляются на отвечающих отраслевому стандарту персональных компьютерах и поддерживают большое количество сред операционных систем и приложений, инфраструктуру хранилищ и сетей. Данные решения рассчитаны на обеспечение независимого функционирования компьютерного оборудования и ОС, за счет чего клиенты могут выбирать между более значительным числом разнообразных платформ. По этой причине клиентам при помощи данных решений предоставляется важнейшее звено интеграции, позволяющее разработчикам систем управления инфраструктурами и производственным оборудованием дифференцировать свой сервис так, чтобы их можно было использовать применительно ко всем операционным системам и приложениям, получая общий результат. Благодаря этим решениям обеспечивается возможность достижения таких результатов:

  • ресурсы серверов на основе x86 используются на 60-80% (тогда как для невиртуализированных персональных компьютеров этот показатель составляет всего 5-15%);
  • новые приложения вводятся в работу в течение нескольких минут;
  • экономия на каждую виртуализированную рабочую нагрузку составляет свыше $3 тыс. в год;
  • после непредвиденного простоя системы затрачиваемое на ее восстановление время уменьшается на 85%.
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