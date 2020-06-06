Прогноз погоды: синоптики рассказали о тяжёлой погоде в июле-2020

Июнь внёс свои коррективы в жизнь россиян, представ перед ними во всей своей непредсказуемой красе: дожди, которые сменяются неожиданным солнцем, температурные скачки, запоздавшее открытие долгожданных курортов и бесконечно дразнящая наших граждан погода.

Сумасбродное настроение первого месяца календарного лета передаст свои права июлю. Но и здесь синоптики призывают не обольщаться. Июль 2020 обещает быть не менее загадочным. Пока же метеорологи прогнозируют температурный фон выше положенной нормы.

Однако природа проведёт это лето по своим правилам и наверняка преподнесёт нам новые сюрпризы. В любом случае, погода в июле ожидается непростой, а по данным некоторых метеослужб – тяжёлой.

Погода в июле 2020 в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в начале месяца москвичам покажется, что привычные июльские плюс 27 сменились минимум на плюс 35. И это не удивительно – город накроет жаркий атмосферный циклон, которые принесёт с собой сухую и безветренную погоду.

Осадков в первую неделю второго календарного месяца лета 2020 почти не будет. С началом второй недели ситуация немного освежится с приходом западного атмосферного фронта, который принесёт дожди и грозы.

В период с 10 по 20 июля в Москве и Подмосковье установится температурный фон в пределах плюс 23-24 с небольшими осадками и переменной облачностью, которая остудит улицы столицы в течение пары дней. Возможны грозы, незначительные порывы ветра и кратковременные осадки.

Такая ситуация ненадолго охладит жителей столицы температурным режимом плюс 20-21, но после этого аномальная жара снова отстоит свои права и на улицах Москвы почти до начала августа установятся рекордные плюс 30-35.

Последние дни июля, предположительно будут бушующими и ураганными: ожидают дожди, грозы, порывистый ветер и даже град. Температурный фон снова сместится к плюс 20-21, но пока неизвестно как долго продлится такая ситуация.

Прогноз погоды в Крыму на июль 2020

Крым в середине лета 2020 будет более дождливым, чем обычно. Ожидается выпадение 70% месячной нормы осадков, что непривычно для местных жителей и туристов, которые с огромным нетерпением ждут возможности посетить полуостров.

Обычно начало июля в Крыму – время засушливой поры и палящего солнца, в объятия которого спешат уставшие жители мегаполисов. Однако в этом году дожди настигнут большую часть территории полуострова, а под натиском холодного атмосферного фронта, который ожидается в начале месяца, дневная температура на столбиках термометров не превысит плюс 25, вместо привычных плюс 30.

Но это вовсе не означает, что купальники и головные уборы придётся отложить. По прогнозу синоптиков, зной обязательно вернётся на полуостров в середине июля. Так, в период с 16 по 31 июля погода в Севастополе удивит аномальной жарой – плюс 35 и полным отсутствием осадков.

Также прогнозируется засушливая погода в Ялте и Евпатории, Керчи и Джанкое, Форосе и Саках. Как предупреждают метеорологи, здесь на солнце воздух будет прогреваться до плюс 36, а местами и до плюс 38

Всю вторую половину месяца ночи на всей территории Крыма будут сухими и безветренными. Существенных погодных аномалий не ожидается вплоть до начала августа.

Погода в июле на курортах Краснодарского края. Долгосрочный прогноз синоптиков

Краснодарский край ожидает аномальный палящий зной – в июле здесь, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, можно будет наблюдать редкие даже для черноморского побережья плюс 40. Например, очень жарко будет в Сочи и Адлере, где даже в тени прогнозируется жуткая духота, поэтому рекомендуем пить побольше воды и с осторожностью проводить время на солнце.

Жаркая и безветренная погода установится вплоть до второй декады второго календарного месяца лета 2020 также в Анапе и Новороссийске. При этом здесь, как и на других черноморских курортах Кубани значительных осадков примерно до 20-22 числа не ожидается.

Зато последняя неделя второго месяца лета обещает завершить такое «горячее» времяпровождение сильнейшим ураганом с проливными дождями и грозовыми раскатами, которые побушуют несколько дней и уступят свой черед более спокойному августу.

Прогноз погоды на июль 2020 в СПб

Тяжёлая погода ждёт и жителей Санкт-Петербурга, которым впору сменить зонты на широкополые шляпы и парео. Как обещают синоптики, в Северную столицу в июле придёт очень жаркое лето.

По прогнозу синоптиков, июль принесёт с собой в город на Неве удушающий зной, сменив привычные дожди и ветер на безветренную сухую погоду, которая лишь изредка прервётся на небольшие осадки. Впрочем, это не сможет испортить времяпровождение жителям СПб, а также туристам, для которых в июле почти наверняка появится возможность посетить этот замечательный город.

Жара в СПб продлится приблизительно до середины июля. После чего, согласно прогнозу синоптиков, она сменится на проливные дожди и грозы. Но к концу месяца всё снова вернётся к традиционному, но не совсем привычному для СПб лету.