Путин поручил геномным центрам заняться созданием лекарств от коронавируса

Глава российского государства Владимир Путин поручил Кабмину внести в программу создания и развития центров геномных исследований создание вакцин для профилактики коронавируса COVID-19 и лекарств для его лечения.

Как говорится в документе, размещённом на официальном сайте Кремля, правительству необходимо обеспечить внесение в программы создания и развития центров геномных исследований мирового уровня изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции, создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для ее лечения.

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – рассказал, что российский препарат от коронавируса COVID-19 «Авифавир» будут бесплатно раздавать пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

По его словам, препарат поступит в больницы России уже 11 июня будет бесплатно предоставлен для бесплатно по программе ОМС. Кроме того, глава РФПИ подчеркнул, что клинические испытания препарата позволяют считать его «одним из наиболее многообещающих в мире».

Статистика на 6 июня по коронавирусу в России и мире

В России за истекшие сутки выявлено 8 855 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 458 689 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 992 новых заболевших. Таким образом, число выявленных за сутки случаев коронавируса в столице уже четвёртый день подряд составляет менее 2 тыс.

На втором месте – Подмосковье (758 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+347). Далее следуют Нижегородская область (+321) и Свердловская область (+249).

За время эпидемии от коронавируса умерло 5 725 (+197 за сутки), выздоровело – 221 388 (+8 709).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и Москве можно на портале стопкоронавирус.рф.

Всего по миру новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у 6 535 354 человек. По данным ВОЗ, за сутки заболело 118 526. За всё время пандемии COVID-19 скончались 387 155 пациентов.

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте.