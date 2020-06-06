В России зарегистрировали препарат для лечения тяжёлой формы COVID-19

Российский Минздрав выдал регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб», который предназначен для лечения пациентов с заболеванием, вызванным коронавирусом. По данным пресс-службы ведомства, данный препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания COVID-19, когда развивается так называемый цитокиновый шторм.

Как пояснили в Минздраве именно предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении коронавируса. Кроме того, в ведомстве отметили, что «Левилимаб» зарегистрирован по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением Кабмина.

Ранее сообщалось, что Глава российского государства Владимир Путин поручил Кабмину внести в программу создания и развития центров геномных исследований создание вакцин для профилактики коронавируса COVID-19 и лекарств для его лечения.

Напомним, накануне Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – рассказал, что российский препарат от коронавируса COVID-19 «Авифавир» будут бесплатно раздавать пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, препарат поступит в больницы России уже 11 июня будет бесплатно предоставлен для бесплатно по программе ОМС.

Статистика на 6 июня по коронавирусу в России и мире

В России за истекшие сутки выявлено 8 855 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 458 689 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 992 новых заболевших. Таким образом, число выявленных за сутки случаев коронавируса в столице уже четвёртый день подряд составляет менее 2 тыс.

На втором месте – Подмосковье (758 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+347). Далее следуют Нижегородская область (+321) и Свердловская область (+249).

За время эпидемии от коронавируса умерло 5 725 (+197 за сутки), выздоровело – 221 388 (+8 709).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и Москве можно на портале стопкоронавирус.рф.