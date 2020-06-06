Вход/Регистрация Подписка

В России зарегистрировано более 450 тыс. больных коронавирусом

Москва, 06.06.2020

Статистика по коронавурусу в России и мире на 6 июня

В России за истекшие сутки выявлено 8 855 новых больных коронавирусом.  В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 458 689 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 992 новых заболевших. Таким образом, число выявленных за сутки случаев коронавируса в столице уже четвёртый день подряд составляет менее 2 тыс.

На втором месте – Подмосковье (758 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+347). Далее следуют Нижегородская область (+321) и Свердловская область (+249).

За время эпидемии от коронавируса умерло 5 725 (+197 за сутки), выздоровело – 221 388 (+8 709).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и Москве можно на портале стопкоронавирус.рф.

Всего по миру новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у 6 535 354 человек. По данным ВОЗ, за сутки заболело 118 526. За всё время пандемии COVID-19 скончались 387 155 пациентов.

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Президентские выборы в США пойдут не по сценарию
    Американцы оказались в небывалой ситуации. Под вопросом не только традиционная процедура голосования, но и сами выборы
  2. Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара
    Доллар теряет привлекательность, но сохраняется большая вероятность резкого повышения спроса на надежные валюты во второй половине года
  3. Ситуация в США накаляется
    Несмотря на введение комендантского часа в ряде американских городов волнения в США не стихают. Белый дом не исключает применения армии
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама