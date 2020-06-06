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Заседание по судьбе сделки ОПЕК+ проходит в формате видеоконференции

Москва, 06.06.2020

В формате видеоконференции началось заседание министров энергетики стран ОПЕК и ОПЕК+, в ходе которой будут обсуждаться первые результаты сделки, её выполнение странами и дальнейшая судьба соглашения по сокращению добычи «чёрного золота», передаёт РИА Новости.

Напомним, новое соглашение действует с начала мая 2020 года. Оно было принято на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19. По её условиям, ОПЕК+ снижает добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в период с мая по июнь, 7,7 млн - во втором полугодии и 5,8 млн - далее каждый месяц до конца апреля 2022 года.

При этом члены картеля ранее отмечали, что условия соглашения могут быть изменены. Так, в ходе сегодняшнего заседания обсуждается возможность продлить текущий объём сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки ещё на какой-то срок. Такое решение может быть принято только после соблюдения всеми участниками сделки своих обязательств.

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