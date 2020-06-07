Коронавирус в России и мире: статистика заболевших и умерших на 7 июня

Статистика по коронавирусу в России и мире

В России за истекшие сутки выявлено 8 984 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 467 673 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 956 новых заболевших. Таким образом, число выявленных за сутки случаев коронавируса в столице уже пятый день подряд составляет менее 2 тыс.

На втором месте – Подмосковье (754 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+340). Далее следуют Нижегородская область (+317) и Свердловская область (+240).

За время эпидемии от коронавируса умерло 5 859 (+134 за сутки), выздоровело – 226 731 (+5 343).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и Москве можно на портале стопкоронавирус.рф.

При этом в мире от коронавируса COVID-19 умерли 400 тыс. человек. Согласно счётчику Worldometer, который ведёт всемирную статистику в реальном времени, количество зараженных людей приблизилось к 7 млн – 6 917 337.

Отмечается, что первыми в мире по количеству зараженных остаются США (1 976 127 болеющих и 111 658 погибших). На втором месте - Бразилия (651 980 болеющих и 35 211 погибших), на третьем – Россия (467 673 болеющих и 5 859 погибших).

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте.