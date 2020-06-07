Прогноз погоды на неделю: синоптики предупредили о наступлении «сумасшедшего» лета в России

Не успели россияне отойти от проливных дождей, града, гроз и сильного ветра, которые атаковали Русскую равнину всю первую неделю лета 2020, как погода приготовила очередные сюрпризы. По прогнозу метеорологов, на предстоящей неделе всех нас ждёт «сумасшедшее» лето.

Об этом, в частности, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанда, по словам которого уличные термометры в России могут «разбушеваться» в ближайшие дни до ненормальных для начала лета показателей.

Погода в Москве. Прогноз синоптиков на неделю

Так, метеорологи просто ошарашили своим прогнозом жителей Москвы. С поступлением очень тёплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга российская столица в ближайшие 7 дней окажется в эпицентре адской жары. Уже сегодня воздух прогревался здесь до плюс 26-27. В понедельник, 8 июня станет ещё жарче – плюс 28. Во вторник, 9 июня, а также 10, 11 и 12 числа на пике жары столбики термометров остановятся на показателях плюс 30-32.

Но дело даже не в высоком температурном фоне, который будет превышать климатическую норму сразу на 5-6 градусов, а в невыносимой духоте. Из-за относительной влажности воздуха, которая почти всю следующую неделю будет составлять 80-93%, дышать станет очень сложно, поэтому даже завтрашнее плюс 28 по ощущениям превратятся в плюс 30-35.

Как минимум до пятницы жителям столичного региона придётся вариться в адском котле «сумасшедшего» лета. К выходным же, как обещают синоптики, погода в Москве всё-таки вернётся к нормальному температурному фону – плюс 20-21, а дожди на этот раз больше порадуют, чем огорчат.

Погода на 7 дней на юге России. Точный прогноз синоптиков

Очень жаркая неделя ждёт юг России. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 7 дней «сумасшедшее» лето накроет Ростовскую (плюс 30-33), Волгоградскую (плюс 32-35) и Астраханскую (плюс 34-36) области, а также весь Северный Кавказ, Ставрополье, Кубань и Крым. При этом, при высокой температуре существенных осадков до выходных нигде на юге страны не ожидается.

Погода на 7 дней в республиках Северного Кавказа

«Сумасшедшее» лето уже бушует в Чечне. На прошлой неделе здесь пронесся настоящий ураган, который срывал крыши с домов и валил деревья. Новая неделя также будет не самой приятной с точки зрения климатической обстановки. В понедельник воздух в городе Грозный прогреется до плюс 32-34, во вторник – до плюс 35.

Чуть свежее, но всё равно очень жарко будет в соседних Ингушетии и Дагестане. Здесь погодные градусники в некоторые дни будут показывать плюс 32-33, в горах - чуть прохладнее.

Аналогична погода на предстоящей неделе ожидается в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Немного станет легче в выходные, когда небольшие дожди охладят воздух до плюс 25-27 во всех республиках Северного Кавказа.

Погода на 7 дней в Ставрополье

В Ставропольском крае также жарко и душно. Например, в Ставрополе в ближайшие дни плюс 30-32, в Минводах – плюс 31-34, в Пятигорске – плюс 28-33, в Кисловодске – плюс 27-29. Такая погода сохраниться здесь до конца рабочей недели. В субботу же придут спасительные дожди, местами сильные, а также понижение температуры до плюс 23-25.

Погода на Кубани

«Сумасшедшее» лето наступит и почти на всей территории Краснодарского края. Так, выше 30 градусов всю неделю будет в Краснодаре, местами солнце станет разогревать воздух до плюс 35-40, что не просто много, а аномально много, даже для столицы этого теплолюбивого региона.

Погода в Сочи не такая «убийственная». В городе-курорте хоть и будет жарко, но до 30-градсной отметки столбики термометров поднимутся всего несколько раз в неделю.

Погода в Анапе ещё более комфортная – в период с 8 по 11 июня градусники будут показывать плюс 25-28. В пятницу станет пасмурно, пойдёт небольшой дождь, а воздух остынет до плюс 23. И такая климатическая обстановка сохранится здесь уже до начала следующей недели.

Погода на неделю в Крыму

В Крыму на предстоящей неделе также будет жарко, и почти без осадков. Например, в Севастополе с 8 по 11 июня – плюс 23-29, вечером в пятницу пойдёт дождь, столбики термометров упадут до плюс 20. В выходные также пасмурно, кратковременные осадки и плюс 22-23.

В Ялте самым тёплым днём недели станет среда,10 июня, когда воздух прогреется до плюс 27. Но и здесь к выходным похолодает до плюс 21-22. При этом в субботу возможен сильный дождь, гроза и шторм на море.

Погода в Керчи порадует ярким солнцем и плюс 27-29. При этом Азовское море прогреется до плюс 20. Аналогичная погода в Алуште и Евпатории. Осадки здесь, как и на всей территории полуострова пройдут ближе к концу недели. Тогда же станет и немного свежее, что, впрочем, вряд ли испортит настроение местным жителям и пока ещё немногочисленным туристам.