СМИ сообщают о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали жить в Новую Зеландию. Об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники в британском Кабмине.

При этом собеседник издания утверждает, что до этого Скрипали более года жили на конспиративной квартире секретной службы MI6. Другой источник Sunday Times сообщил, что экс-офицер ГРУ и его дочь получили новые имена и финансовую поддержку, чтобы начать новую жизнь, но уже на территории Новой Зеландии.

В свою очередь племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ничего не знает о переезде своего дяди в Новую Зеландию.

«И вообще я не верю в это. Об их участии в программе защиты свидетелей и переезде говорили уже давно. Тогда среди прочих стран для их нового места жительства среди прочих стран называлась Новая Зеландия. Но лично я считаю, что они по-прежнему находятся в военном технопарке рядом с городом Солсбери», – убеждена Виктория.

Родственница Скрипалей пояснила, что правительству Великобритании так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии.

«Поэтому я считаю, что информация в СМИ про их переезд – это просто отвлекающий маневр», – резюмировала Виктория Скрипаль.