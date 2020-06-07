Стало известно, когда в Москве могу отменить пропускной режим

Уже в самое ближайшее время в Москве могут отменить действие пропускного режима, ранее введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. По данным РБК, которое ссылается на свой источник из числа компаний – партнёров столичной мэрии, это может быть сделано уже с 14 июня

В свою очередь близкий к властям города источник рассказал РБК, что об отмене пропускного режима может быть объявлено уже завтра.

«Конечно, если мэр Москвы Сергей Собянин не внесёт правки в последнюю минуту», – утверждает собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Собянин допустил принятие радикального решения по снятию ограничений в Москве. По словам мэра, положительная динамика по ситуации с коронавирусом в городе сохраняется. Поэтому, как отметил он, уже на следующей неделе можно принять радикальные решения по продвижению вперёд.

«Период, когда можно о чём-то говорить, как меняется ситуация, - примерно 7 дней. В этот понедельник мы ввели новые правила, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», – пояснил градоначальник.

Статистика по коронавирусу в России и мире на 7 июня

В России за истекшие сутки выявлено 8 984 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 467 673 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 956 новых заболевших. Таким образом, число выявленных за сутки случаев коронавируса в столице уже пятый день подряд составляет менее 2 тыс.

На втором месте – Подмосковье (754 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+340). Далее следуют Нижегородская область (+317) и Свердловская область (+240).

За время эпидемии от коронавируса умерло 5 859 (+134 за сутки), выздоровело – 226 731 (+5 343).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и Москве можно на портале стопкоронавирус.рф.

При этом в мире от коронавируса COVID-19 умерли 400 тыс. человек. Согласно счётчику Worldometer, который ведёт всемирную статистику в реальном времени, количество зараженных людей приблизилось к 7 млн – 6 917 337.

Отмечается, что первыми в мире по количеству зараженных остаются США (1 976 127 болеющих и 111 658 погибших). На втором месте - Бразилия (651 980 болеющих и 35 211 погибших), на третьем – Россия (467 673 болеющих и 5 859 погибших).

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте.