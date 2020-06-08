АО МГКЛ “Мосгорломбард” объявляет о начале эксплуатации первого роботизированного аппарата для оценки золотых изделий

Первый Custody Bot “Мосгорломбард” установил в одном из отделений компании-партнера, ООО “МосГорСкупка”. До конца 2020 года ломбардная сеть планирует установить в Москве 10 таких аппаратов.

В Custody Bot металл оценивается без механического и химического воздействия, с помощью спектрального анализа, взвешивания в воздухе и гидростатического метода. Клиент сдает золотое изделие в окно приемки, получает анализ золотого изделия и расчет его стоимости, а также данные о сроках погашения и условия кредита в режиме ломбарда. На любом этапе клиент может прервать операцию и вернуть изделие. После согласия клиента на проведение операции и идентификации по паспорту сумма зачисляется на его банковскую карту. Через Custody Bot можно также погасить задолженность, если срок займа не превышает 30 дней.

На данный момент Custody Bot в России может работать как диагностический стенд, поскольку для выдачи займа необходимо идентифицировать клиента, заключить с ним договор и выдать бумажный залоговый билет. В конце 2019 года аппарат прошел финтех-песочницу ЦБ, сейчас компания-производитель Custody Bot ООО “Т-Мобайл” (работает под брендом GoldMint) ждет от регулятора протокол по "дорожной карте" внесения изменений в закон. В новой редакции закона «О ломбардах» должна появиться возможность выдачи залогового билета в электронной форме и упрощена процедура идентификации, при которой не нужно будет присутствие сотрудника ломбарда.

Директор по маркетингу АО МГКЛ “Мосгорломбард” Дмитрий Меликсетян: “С помощью Custody Bot “Мосгорломбард” рассчитывает решить несколько задач: привлечение новой аудитории, снижение операционных затрат, а самое главное - быстрое открытие нового, полноценного мобильного ломбарда и скупку золота в любом месте, где есть органический трафик потенциальных клиентов. После решения всех регуляторных вопросов, бот можно будет установить не только в действующих ломбардах, но и в автономном режиме в местах повышенной проходимости, таких как разного рода остановочные пункты, метрополитен, железнодорожные и транспортные узлы, крупные торговые и офисные центры”.

Алексей Лазутин, глава “Национального объединения ломбардов”: “По нашим оценками, в долгосрочной перспективе Custody Bot может занять несколько десятков процентов ломбардного рынка не только в Российской Федерации, но и во всем мире, так как он является весьма доступным с точки зрения входного барьера, и многие предприниматели с радостью станут устанавливать данные аппараты по всему миру”.

Дмитрий Плущевский, генеральный директор GoldMint: “Мы ожидаем, что один Custody Bot в год будет скупать в среднем 4 кг золотого лома, продавать 3 кг новых золотых изделий, таких как монеты и слитки, а также формировать портфель ломбардных займов, обеспеченных золотом, не менее, чем на 400 тыс. руб. Таким образом, Custody Bot, стоимостью около $30 тыс., может окупаться за 1,5-2 года. В наших планах поставить по франшизе 7 тыс. аппаратов по всему миру в ближайшие 4 года”.

Технические характеристики Custody Bot:

(Ш х В х Г) — 80 х 180 х 80 см

Количество ячеек под залоги — 100 шт.

Корпус из стали 3мм.

Двойное хранилище

Вес терминала от 350кг

Чековый принтер

Видеонаблюдение

Сигнализация

Запись всех сеансов

Скорость экспертизы изделия — 4 минуты.

Транзакции через защищенный сервер

Перечисление денег происходит на банковскую карту клиента

Справка о компаниях:

АО МГКЛ "Мосгорломбард" — легендарная сеть ломбардов России, основанная в 1924 году; на сегодня включает 22 ломбарда в Москве и Московской области. В 2018 году 100% акций АО МГКЛ "Мосгорломбард" было приобретено группой акционеров у «ВТБ Капитал Управление активами». В 2018-19 годах новым менеджментом был проведен реинжиниринг бизнес-процессов с фокусом на автоматизацию, повышение эффективности операций, закрытие неэффективных точек, что обеспечило возможность масштабирования бизнеса, ставшее основой стратегии на ближайшие годы. В ноябре 2019 года АО МГКЛ "Мосгорломбард" первым среди сетей ломбардов объявило о намерении провести IPO на сумму 2,5 млрд. рублей. Размещение акций на бирже намечено на 2021 год. Привлеченные инвестиции будут направлены на органический рост портфеля, а также на снижение средневзвешенной стоимости капитала за счёт скупки ломбардов в регионе присутствия. Компания также планирует выпуск облигаций в 2020 году.

Для контактов СМИ: pr@mosgorlombard.ru

GoldMint - финтех-компания, основанная в 2017 году. Компания специализируется на предоставлении высокотехнологичных услуг для ломбардов: разработка и внедрение программного обеспечения, роботизированный ломбард в форм-факторе торгового автомата Custody Bot, блокчейн-cеть MINT, к которой в том числе подключены ломбарды, и криптовалюта GOLD, выпущенная в Эстонии - цифровой золотой токен, цена которого равна стоимости на бирже 1 тройской унции физического золота 999 пробы. В 2020 году компания планирует развернуть глобальную сеть из терминалов Custody Bot, как собственных, так и переданных в рамках франшизы.

Для контактов СМИ: pr@goldmint.io