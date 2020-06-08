Вход/Регистрация Подписка

АО МГКЛ “Мосгорломбард” объявляет о начале эксплуатации первого роботизированного аппарата для оценки золотых изделий

Москва, 08.06.2020
Роботизированный аппарат Custody Bot способен распознать вес и пробу изделия и, исходя из этих параметров, предложить клиенту сумму оценки. Благодаря устройству ломбард сможет сэкономить на аренде и ФОТ до 2 млн руб. в год.
  • АО МГКЛ “Мосгорломбард” объявляет о начале эксплуатации первого роботизированного аппарата для оценки золотых изделий

Первый Custody Bot “Мосгорломбард” установил в одном из отделений компании-партнера, ООО “МосГорСкупка”. До конца 2020 года ломбардная сеть планирует установить в Москве 10 таких аппаратов. 

В Custody Bot металл оценивается без механического и химического воздействия, с помощью спектрального анализа, взвешивания в воздухе и гидростатического метода. Клиент сдает золотое изделие в окно приемки, получает анализ золотого изделия и расчет его стоимости, а также данные о сроках погашения и условия кредита в режиме ломбарда. На любом этапе клиент может прервать операцию и вернуть изделие. После согласия клиента на проведение операции и идентификации по паспорту сумма зачисляется на его банковскую карту. Через Custody Bot можно также погасить задолженность, если срок займа не превышает 30 дней.

На данный момент Custody Bot в России может работать как диагностический стенд, поскольку для выдачи займа необходимо идентифицировать клиента, заключить с ним договор и выдать бумажный залоговый билет. В конце 2019 года аппарат прошел финтех-песочницу ЦБ, сейчас компания-производитель Custody Bot ООО “Т-Мобайл” (работает под брендом GoldMint) ждет от регулятора протокол по "дорожной карте" внесения изменений в закон. В новой редакции закона «О ломбардах» должна появиться возможность выдачи залогового билета в электронной форме и упрощена процедура идентификации, при которой не нужно будет присутствие сотрудника ломбарда.

Директор по маркетингу АО МГКЛ “Мосгорломбард” Дмитрий Меликсетян: “С помощью Custody Bot “Мосгорломбард” рассчитывает решить несколько задач: привлечение новой аудитории, снижение операционных затрат, а самое главное -  быстрое открытие нового, полноценного мобильного ломбарда и скупку золота в любом месте, где есть органический трафик потенциальных клиентов. После решения всех регуляторных вопросов, бот можно будет установить не только в действующих ломбардах, но и в автономном режиме в местах повышенной проходимости, таких как разного рода остановочные пункты, метрополитен, железнодорожные и транспортные узлы, крупные торговые и офисные центры”. 

Алексей Лазутин, глава “Национального объединения ломбардов”: “По нашим оценками, в долгосрочной перспективе Custody Bot может занять несколько десятков процентов ломбардного рынка не только в Российской Федерации, но и во всем мире, так как он является весьма доступным с точки зрения входного барьера, и многие предприниматели с радостью станут устанавливать данные аппараты по всему миру”.

Дмитрий Плущевский, генеральный директор GoldMint: “Мы ожидаем, что один Custody Bot в год будет скупать в среднем 4 кг золотого лома, продавать 3 кг новых золотых изделий, таких как монеты и слитки, а также формировать портфель ломбардных займов, обеспеченных золотом, не менее, чем на 400 тыс. руб. Таким образом, Custody Bot, стоимостью около $30 тыс., может окупаться за 1,5-2 года. В наших планах поставить по франшизе 7 тыс. аппаратов по всему миру в ближайшие 4 года”. 

Технические характеристики Custody Bot:

  • (Ш х В х Г) — 80 х 180 х 80 см

  • Количество ячеек под залоги — 100 шт.

  • Корпус из стали 3мм.

  • Двойное хранилище

  • Вес терминала от 350кг

  • Чековый принтер

  • Видеонаблюдение

  • Сигнализация

  • Запись всех сеансов

  • Скорость экспертизы изделия — 4 минуты.

  • Транзакции через защищенный сервер

  • Перечисление денег происходит на банковскую карту клиента

Справка о компаниях: 

АО МГКЛ "Мосгорломбард" — легендарная сеть ломбардов России, основанная в 1924 году; на сегодня включает 22 ломбарда в Москве и Московской области. В 2018 году 100% акций АО МГКЛ "Мосгорломбард" было приобретено группой акционеров у «ВТБ Капитал Управление активами». В 2018-19 годах новым менеджментом был проведен реинжиниринг бизнес-процессов с фокусом на автоматизацию, повышение эффективности операций, закрытие неэффективных точек, что обеспечило возможность масштабирования бизнеса, ставшее основой стратегии на ближайшие годы. В ноябре 2019 года АО МГКЛ "Мосгорломбард" первым среди сетей ломбардов объявило о намерении провести IPO на сумму 2,5 млрд. рублей.  Размещение акций на бирже намечено на 2021 год. Привлеченные инвестиции будут направлены на органический рост портфеля, а также на снижение средневзвешенной стоимости капитала за счёт скупки ломбардов в регионе присутствия. Компания также планирует выпуск облигаций в 2020 году.

Для контактов СМИ: pr@mosgorlombard.ru

GoldMint - финтех-компания, основанная в 2017 году. Компания специализируется на предоставлении высокотехнологичных услуг для ломбардов: разработка и внедрение программного обеспечения, роботизированный ломбард в форм-факторе торгового автомата Custody Bot, блокчейн-cеть MINT, к которой в том числе подключены ломбарды, и криптовалюта GOLD, выпущенная в Эстонии - цифровой золотой токен, цена которого равна стоимости на бирже 1 тройской унции физического золота 999 пробы. В 2020 году компания планирует развернуть глобальную сеть из терминалов Custody Bot, как собственных, так и переданных в рамках франшизы.

Для контактов СМИ: pr@goldmint.io

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Президентские выборы в США пойдут не по сценарию
    Американцы оказались в небывалой ситуации. Под вопросом не только традиционная процедура голосования, но и сами выборы
  2. Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара
    Доллар теряет привлекательность, но сохраняется большая вероятность резкого повышения спроса на надежные валюты во второй половине года
  3. Срок сдачи ЕГЭ подтвердил президент
    В связи с распространением коронавирусной инфекции изменились сроки и порядок проведения Единого государственного экзамена летом 2020 года
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама