Вход/Регистрация Подписка

Авиакомпании удержали рынок

Москва, 08.06.2020

Ограничительные меры в России, связанные с коронавирусом, постепенно начинают отменять. Так, страна постепенно начинает авиасообщение с другими странами, а в Москве с 9 июня отменяют режим самоизоляции. Это положительно сказывается на акциях компаний, но нефтяные котировки сдерживают полноценный рост.

Так, индекс Мосбиржи в понедельник подрос на +0,13% до 2796,3 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,23% до 1288,71 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 20:19 мск стоила – 40,87 долларов за баррель (-3,38%). Российская валюта тем не менее укреплялась - 68,38 рублей за доллар

Начало международного авиасообщения дало толчок акциям «Аэрофлота» (+6,57%) и UTair (+14,33%). Котировки «РусГидро» продолжают рост после объявления результатов первого квартала по МСФО (+6,39%). Хорошо торговались бумаги ритейлеров: «Лента» (+5,14%), «Магнит» (+2,70%), «М.Видео» (+2,45%). При этом акции «Детского мира» падали (-2,91%). Дешевеющая нефть давила на котировки «Лукойла» (-1,61%), «Сургутнефтегаза» (обыкновенные -0,07%, «префы» -1,30%), «Роснефти» (-0,45%).

Продолжили снижение акции «Мосбиржи». Ранее группа инвесторов подала первый коллективный иск к Мосбирже из-за остановки торгов фьючерсами на нефть марки WTI, когда котировки ушли в отрицательную зону, и итоговым расчетом фьючерса по отрицательной цене, чего в правилах спецификации на фьючерс предусмотрено не было.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Президентские выборы в США пойдут не по сценарию
    Американцы оказались в небывалой ситуации. Под вопросом не только традиционная процедура голосования, но и сами выборы
  2. Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара
    Доллар теряет привлекательность, но сохраняется большая вероятность резкого повышения спроса на надежные валюты во второй половине года
  3. Срок сдачи ЕГЭ подтвердил президент
    В связи с распространением коронавирусной инфекции изменились сроки и порядок проведения Единого государственного экзамена летом 2020 года
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама