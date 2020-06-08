Авиакомпании удержали рынок

Ограничительные меры в России, связанные с коронавирусом, постепенно начинают отменять. Так, страна постепенно начинает авиасообщение с другими странами, а в Москве с 9 июня отменяют режим самоизоляции. Это положительно сказывается на акциях компаний, но нефтяные котировки сдерживают полноценный рост.

Так, индекс Мосбиржи в понедельник подрос на +0,13% до 2796,3 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,23% до 1288,71 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 20:19 мск стоила – 40,87 долларов за баррель (-3,38%). Российская валюта тем не менее укреплялась - 68,38 рублей за доллар

Начало международного авиасообщения дало толчок акциям «Аэрофлота» (+6,57%) и UTair (+14,33%). Котировки «РусГидро» продолжают рост после объявления результатов первого квартала по МСФО (+6,39%). Хорошо торговались бумаги ритейлеров: «Лента» (+5,14%), «Магнит» (+2,70%), «М.Видео» (+2,45%). При этом акции «Детского мира» падали (-2,91%). Дешевеющая нефть давила на котировки «Лукойла» (-1,61%), «Сургутнефтегаза» (обыкновенные -0,07%, «префы» -1,30%), «Роснефти» (-0,45%).