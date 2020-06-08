Эльга идет на рекорд

Руководство инвесткомпании «А-Проперти», которая недавно выкупила 51% компаний-операторов Эльгинского месторождения угля, обнародовало программу по развитию проекта. В планах компании, конечным бенефициаром которой является российский бизнесмен и инвестор Альберт Авдолян, нарастить добычу угля в девять раз – с 5 до 45 млн тонн, а переработку – в десять, с 3 до 30 млн тонн ежегодно. Ранее предыдущий собственник Эльги, горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» заявляла о том, что при выходе на проектную мощность месторождение может давать 25-30 тонн угля каждый год. Планы нового собственника превосходят прежние на треть.

Успеть за три года

Безусловно, выход на такие рекордные объемы добычи – не предел для Эльги. Запасы месторождения оцениваются в 2,2 млрд тонн, что делает его одним из крупнейших в мире. Среди мировых лидеров оно и по качеству добываемого сырья. «Здесь добывается твердый коксующийся уголь премиального качества с очень низким содержанием серы и фосфора. По качеству он сравним с такими австралийскими месторождениями, как Гуниелла, Гордстон и Грегори», - цитирует генерального директора «Управляющей компании “Эльгауголь”» Александра Исаева пресс-служба «А-Проперти».

Программа по развитию месторождения была разработана довольно оперативно. Сделка по приобретению «А-Проперти» контрольного пакета акций компаний «Эльгауголь», «Эльга-Дорога» и «Мечел-Транс-Восток» у «Мечела» завершилась в начале 2020 года, а новые владельцы уже успели погасить долги предыдущих владельцев за социальные выплаты работникам на 41 млн рублей и приступить к реализации масштабной инвестпрограммы.

Возможности и способности для выполнения масштабных задач у команды Альберта Авдоляна имеются. Она не раз занималась оздоровлением проблемных активов: в 2018 году удалось возобновить производство удобрений в Группе предприятий «Алмаз Групп» в Ставропольском крае, а спустя год были выкуплены долги крупнейшего в Якутии поставщика газа – Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). В настоящее время оба этих предприятия активно развиваются и модернизируются.

Первым этапом трехлетней программы развития Эльги, объем инвестиций в которую составит около 130 млрд рублей, станет строительство горно-обогатительного комбината (ГОК). Он будет соответствовать лучшим мировым стандартам и позволит уже на первом этапе перерабатывать 32 тонны угля, получая 22 млн тонн угольного концентрата. Вход на полную мощность уравняет объем добычи на месторождении с объемом переработки на ГОК – из 45 млн тонн здесь будут получать более 30 млн тонн готовой продукции.

ГОК планируется построить в III квартале 2021 года. Подготовка к строительству уже ведется – «А-Проперти» договорилась с крупной международной инженерной компанией ESTA Construction, а управлять стройкой будет еще одна международная компания – AECOM. ESTA известна строительством одного из терминалов аэропорта Домодедово и стадиона «Краснодар Арена»; кроме того, вместе с «А-Проперти» она работала над проектом инновационного образовательного центра «Точка будущего» в Иркутской области. AECOM руководил постройкой «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, нескольких терминалов аэропорта Шереметьево, аэропорта Владивосток и других проектов. Поставлять оборудование для ГОК будет инжиниринговая компания Carolina Engeneering, которая строила действующий на Эльге с 2012 года обогатительный комплекс.

«Большой опыт и успешное совместное сотрудничество с компаниями ESTA Construction, AECOM и Carolina Engeneering позволяют компании «А-Проперти» быть уверенной в своевременном вводе в эксплуатацию горно-обогатительного комбината в заявленные сроки», - заверили в пресс-службе «А-Проперти».

Но рост годовых объемов добычи с 5 до 7 млн тонн ожидается уже до конца 2020 года. Этих показателей новый владелец Эльги достигнет за счет использования современной техники. Для этого была создана отдельная добычная группа для горных работ. Все компании Эльгинского угольного комплекса зарегистрированы в Республике Якутия, что позволит оставить значительные налоги в регионе, которые пойдут на его развитие, заверили в «А-Проперти».

Ключевой для любого российского региона при реализации масштабных инвестпроектов момент – новые рабочие места. В пресс-службе компании уточнили, что реализация проекта по развитию Эльги позволит создать до 20 тысяч рабочих мест. Уже по завершению первого этапа проекта горно-обогатительному комбинату потребуется тысяча новых работников, а для выполнения горных работ привлекут еще шесть тысяч человек.

Железная дорога и экология

Параллельно с увеличением объемов добычи и переработки угля будет идти расширение железнодорожного пути «Эльга-Улак», который соединяет месторождение с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Эту работу также разобьют на два этапа. Первый, который уже ведется и завершится до конца этого года, позволит увеличить провозную способность до 12 млн тонн угля в год. Окончание второго этапа работ в III квартале 2021 года одновременно с ГОК позволит нарастить этот показатель до 24 млн тонн. Третий этап завершится к 2023 году и позволит перевозить до 30 млн тонн ежегодно.

Еще один аспект программы развития – соблюдение экологической безопасности. Чтобы не допустить попадание в воздух угольной пыли, все оборудование на Эльге будет оснащено пылегазоулавливающими устройствами. Сточные воды в обязательном порядке будут очищаться, а полигон хранения твердых бытовых отходов будет сформирован с учетом всех необходимых мероприятий по охране окружающей среды. Все отходы с полигона ТБО впоследствии будут своевременно передаваться на специализированные предприятия для утилизации. Для защиты растительного и животного мира планируется проводить противопожарные защитные и компенсационные мероприятия, а также рекультивационные работы для восстановления среды обитания и произрастания.