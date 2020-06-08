Граница приоткрыта: куда можно поехать?

Коронавирус вмешался в планы многих россиян, забрав у них возможность отправиться в заслуженный летний отпуск за рубеж. Но даже с открытием границ, получится ли у россиян выбраться на отдых в этом году?

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал не совершать без необходимости международных поездок до следующего года – так, по его мнению, будет безопасней. Самое время поддержать отечественный туризм, но и с этим могут возникнуть трудности.

Несмотря на то, что, по данным Biletix, цены на внутренние рейсы в этом году рекордно малы, куда покупать эти билеты — пока не ясно. Хотя во многих регионах обязательна обсервация для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, навестить родственников можно без особых проблем. Проблемы появляются, когда дело доходит до туристических поездок.

Одно из самых популярных направлений, Краснодарский край, закрыто на карантин до 21 июня. Если приезжающим не близка перспектива двухнедельной изоляции по прибытии в Сочи, то, скорее всего, стоит повременить с планами. Исключение составляют поездки в санатории по путевке, но и там придется столкнуться с рядом ограничений, связанных с расселением, питанием и передвижением по территории.

После 2014 года вторым по популярности направлением стал Крым. В обозримом будущем полуостров не очень гостеприимен. Турбазы и санатории откроются с 15 июня только для местных жителей, а все прибывшие будут отправлены в обсерватор. Пока красотой Черного моря смогут насладиться только крымчане и работники, которым повезло отправиться туда в служебную командировку.

Кому-то может приглянуться Калининград. Там хоть и действует двухнедельный карантин для прибывших, с 5 июня открыли некоторые кафе и пляжи. Поэтому если дополнительные 14 дней отпуска не пугают российских туристов, самый западный регион страны уже готов их принять.

Но с поездками за границу все еще сложнее. 8 июня на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр сообщил, что россиянам разрешат выезд за рубеж на работу и учебу, для лечения или для ухода за родственниками. Хотя сообщено об этом только 8-го, распоряжение правительства № 1511-р датировано 6 июня 2020 года. Так что — можно ехать. Но куда?

Европу как вариант можно не рассматривать. По сообщению Reuters, 15 июня Евросоюз восстановит свободное перемещение по Шенгенской зоне, но про открытие внешних границ речь пока не идет. Вернуться в страны Европы, как и ранее, смогут только россияне с двойным гражданством или ВНЖ.

Еще с 20 мая свои границы открыла Турция. Пока поездки разрешены только в медицинских целях. Зато с 15 июня в стране планируется возобновить туристический сезон, как сообщают РИА Новости. Такая же ситуация в Греции, где уже открыты многие пляжи из-за сильной жары.

Неплохим вариантом в этом году может быть Кипр. Хотя ориентироваться на открытие границ в середине июня пока не стоит. Как сообщает CNN, туристам из стран с самой высокой статистикой коронавируса въезд будет разрешен в последнюю очередь. С 9 июня Кипр откроет свои границы для приезжих из государств, где эпидемиологическая обстановка более благоприятна.

Министр транспорта Кипра Яннис Корусос опубликовал 26 мая список стран, где представлена «градация безопасности». Россия, наравне с США и Великобританией, стоит в самом конце списка. Если же россиянам все-таки удастся добраться до острова, они будут приятно удивлены. На Кипре так стремятся к восстановлению международного туризма, что готовы возместить все траты за путешествия, если приезжие заразятся вирусом внутри страны. Впрочем, в самом по себе заражении, конечно, приятного мало. И с 1 июля туристов будут ждать в Грузии.

Очевидно, выбор у россиян в этом году совсем не широк. Тем более, что многие страны вообще не планируют открывать свои границы для туристов. Полноценного путешествия, каким оно могло быть до пандемии, ждать не стоит. Клубы, бары и другие развлечения, скорее всего, будут закрыты, на пляжах и в общественных местах введут ограничения для соблюдения социального дистанцирования.

Определенные заботы вызовут перелеты, к которым не будут допускать пассажиров без масок и перчаток. Идут разговоры о шахматной рассадке, контролю передвижения по салону самолета и особым требованиям к питанию.

Путешествовать этим летом будет, без преувеличения, хлопотно. Даже если туристы готовы мириться со всеми неудобствами, нужно еще постараться найти страну, куда пустят и не посадят на карантин. Как не печально осознавать, возможно, в 2020 году проще будет остаться дома, сохранив здоровье и нервы.