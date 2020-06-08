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Греция готова воевать с Турцией

Москва, 08.06.2020
#Сергей Мануков
#Мир
  • Греция готова воевать с Турцией

EPA

Обстановка в Восточном Средиземноморье становится все более напряженной. Как и раньше, больше всего обострились отношения между Анкарой и Афинами. Причем, до такой степени, что министр обороны Греции Никос Панагиотопулос заявил в телеинтервью, что Греция готова ко всему, включая военный конфликт с турками, если те продолжат провокации.

«В последнее время поведение Турции было очень агрессивным,- заявил Панагиотопулос.- Думаю, что единственный способ для Греции реагировать на поведение Турции, которое всегда было агрессивным, с одной стороны, исчерпать все дипломатические средства, а с другой, подготовить военный ответ».

На уточняющий вопрос интервьюера о готовности Афин к военному столкновению с Анкарой, министр обороны Греции ответил утвердительно. Греция не хочет военной конфронтации, подчеркнул он, но готова ко всем сценариям дальнейшего развития событий, включая военный.

Нынешнее обострение отношений так же, как в прошлом году, связано с богатыми месторождениями углеводородов и, в первую очередь, газа в восточной части Средиземного моря, на которые очень активно и агрессивно претендует Турция. На прошлой неделе турецкая правительственная газета потребовала выдать государственной нефтегазовой компании Турции Turkish Petroleum лицензию на разведку нефти и газа в районе греческих островов.

Афины отреагировали на эту публикацию письмом в Евросоюз, подписанным греческим премьер-министром Кирьякосом Мицотакисом, в котором говорится о приближающемся кризисе в отношениях между Турцией и Европой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не следующий день после письма, 4 июня, подтвердил на пресс-конференции, что Турция намерена вместе с Правительством национального согласия Ливии (GNA), поддерживаемым мировым сообществом, добывать углеводороды на месторождениях в Средиземном море.

Анкара поддерживает правительство Фаиза Сараджа в противостоянии с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Турция помогла GNA добиться в последние недели ряда серьезных успехов и отбросить войска Хафтара от Триполи, но взамен военной помощи Турция заключила в Стамбуле с Ливией соглашение о морских границах в восточном Средиземноморье. За счет этого соглашения Турция надеется получить долю в огромных месторождениях газа, найденных в последние годы в восточной части Средиземного моря и находящихся в исключительных экономических зонах Кипра, Израиля и Египта.

Все обвинения в незаконности соглашения между Анкарой и Триполи турки отвергают на том основании, что Турция не подписала Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS).

Сейчас речь идет о лицензии на проведение разведочных работ в 24 местах. Причем, 7 из них находятся в непосредственной близости от греческих островов.

Кроме собственно газа и нефти, в центре конфликта 7-миллиардный подводный газопровод Истмед протяженностью 2200 километров, который договорились построить для поставок израильского газа в Европу Израиль, Греция и Кипр. Газопровод пройдет в Италию вдоль побережья Кипра, греческого Крита, а также по исключительным экономическим зонам (EEZ) Египта и Ливии.

Раньше у Турции, греческой части Кипра и Ливии были соглашения по газу с Ливаном и Египтом. Однако после заключения соглашения о морских границах между Анкарой и Триполи Турция с Ливией претендуют на 39 тыс. квадратных километров EEZ Греции.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Турция вновь в одиночку, без союзников, сознательно обостряет отношения с европейскими странами, находящимися в восточной части Средиземного моря и, в первую очередь, с Грецией, а следовательно и с безоговорочно поддерживающим Афины и Никосию Евросоюзом.

Истмед пройдет в обход Турции, которую это, естественно, не устраивает. Поэтому президент Эрдоган шантажирует Афины: или Греция, Кипр и Израиль включат в газопровод участок, проходящий по турецким водам, или Турция начнет проводить разведку в водах Греции и Кипра. Добиться своего Анкаре будет нелегко, но турки возлагают надежды на то, что Брюссель так же, как в прошлом году, не сумеет жестко и эффективно ответить на ее провокации. Тогда, напомним, Брюссель приостановил переговоры по воздушному сообщению с Турцией и указал Европейскому Инвестиционному Банку (EIB) пересмотреть кредитные схемы с Турцией, а также пригрозил ей санкциями.

Сейчас еврокомиссар по международным делам Жозеп Боррел заявил, что ЕС послал Турции «сильный сигнал», однако все действия Брюсселя, по крайней мере, сейчас ограничиваются «тесными контактами» с Грецией и Кипром и призывами к Турции прекратить разведочное бурение в местах, находящихся в экономических зонах Греции и Кипра.

Сейчас все ждут предстоящей в конце июня встречи лидеров Израиля, Греции и Кипра в Израиле по строительству Истмеда, на которой лидеры коалиции несомненно будут обсуждать агрессивное поведение Турции и принимать какие-то решения.

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