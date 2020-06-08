Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Российский рубль уверенно завершил прошлую неделю, мощно укрепившись к основным резервным мировым валютам.



В пятницу, 5 июня на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 68,44 руб. подешевев за 7 дней сразу на 1,68 руб. Солидно просел и курс евро, который за этот же промежуток времени потеряв 63 коп., упал с 77,93 (данные на вечер 29 мая) до 77,30 руб. (данные на вечер 5 июня ).



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Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.

Напомним, в субботу встреча участников сделки ОПЕК+, завершилась решением сохранить текущие квоты ещё на месяц. Тем самым, сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в день до конца июля. Изначально условиями сделки было предусмотрено смягчение условий: сокращение должно было с июля составить 7,7 млн баррелей в сутки. Кроме того, стороны пришли к договоренности по контролю за выполнением условий.

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Ещё накануне встречи в пятницу торги завершились на отметках 42 долл. за бочку смеси Brent и 39 долл. за бочку WTI. С учётом продления максимального сокращения добычи нефтяные котировки могут продолжить восходящее движение, что естественно положительно скажется и на курсе рубля.

В частности, так считает Елизавета Наумова из Альфа-банка. По её мнению, нацвалюта в пятницу укреплялась в унисон нефти и общему настроению risk-on на рынках.

«Уже в конце прошлой недели рубль в паре с долларом уверенно обновил свои трехмесячные максимумы. В понедельник же, после того, как стали известны позитивные итоги встречи министров ОПЕК+ можно предположить рост нефтяных котировок, которые потащат рубль вверх. Сложно сказать, что будет сегодня, но к середине недели российская валюта должна пробить отметку в 68,00 с дальнейшим укреплением в районе 67,50-67,90. Впрочем, вполне возможно, что исход субботнего заседания уже заложен в цены «чёрного золота», так что может последовать фиксация прибыли. В общем, многое зависит от того, какие настроения будут среди участников, как нефтяных, так и валютных торгов», – резюмировала Наумова.

Позитивно говорит о ближайших перспективах рубля и Олег Богданов из QBF. Он отметил, что так как основные игроки нефтяного рынка договорились пролонгировать соглашения ОПЕК+, предстоящая неделя сложится для рубля очень успешно.

«Мы считаем, что в ближайшей перспективе укрепление курса продолжится. Можно даже предположить, что нацвалюта будет тестировать нижнюю границу диапазона 67,00-72,00. Такой благоприятный период для роста рубля вряд ли продлится очень долго, но пока российская валюта выглядит солидно, чем и следует воспользоваться», – считает он.

В свою очередь Александр Купцикевич из FxPro подчеркнул, что ситуация с крепким рублём действительно не может продолжаться долго, так как, по его мнению, доллар выглядит излишне перепроданным.

«А этом создаёт очень большие риски для отскока, – пояснил он. – Мы считает, что инвесторы чрезмерно увлеклись, скупая рисковые активы. Но за покупками на торговых площадках пока стоят смягчения политики от мировых регуляторов, которые выдавливают инвесторов на фондовые рынки и в доходные валюты».

При этом эксперт уверен, что для нашей страны характерна тенденция на перемещение капитала с банковских депозитов на фондовый рынок.

«С одной стороны это может быть отличным сигналом повышения финансовой грамотности населения, с другой же – обещает усилить давление на нацвалюту в случае новой волны её ослабления. Вероятный же отскок доллара может привести к восстановлению курса рубля в пределах 70,00-71,00. А вот единая валюта ЕС напротив, может сползти к 77,00 руб., так как на глобальном рынке евро выглядит перекупленным и совсем беззащитным», – полагает Купцевич.

Между тем аналитики Sberbank CIB считают, что рубль до конца месяца может укрепиться в коридоре 67,00-68,00.

«Такой сценарий возможет при значительных продажах валюты со стороны экспортеров и по-прежнему высоким продажам валюты в рамках бюджетного правила», – говорится в аналитическом обзоре крупнейшей кредитной организации страны.

При этом Sberbank CIB считают, что курс может ощутить поддержку уже сегодня, так как Норникель выплатит почти 90 млрд руб. дивидендов.

«Это сыграет за рубль, который при выполнении вышеуказанных факторов имеет отличные шансы укрепиться в июне в паре с долларом в диапазоне 67,00-68,00», – резюмировали аналитики.