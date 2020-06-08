МФО отворачиваются от заемщиков

Доля отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составляет от 70 до 85% из-за ужесточения требований к клиентам.

Согласно данным маркетплейса «Юником24», микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в выдаче займов. Как сообщает РИА Новости, заказчик исследования, доля отказов по рынку составляет от 70 до 85%, тогда как в прошлом году средний показатель был на уровне 70%. Кредиторы, объясняют эксперты, резко ужесточили требования к клиентам, чем и объясняется рост показателя.

Деньги любят счет

В дополнение к ужесточению требований к заемщикам микрофинансовые организации снизили и сумму выдаваемых займов до 6-8 тысяч рублей. Это стало еще одной подстраховкой, поскольку, чем меньше сумма ссуды, тем легче ее вернуть и не уйти в просрочку, говорят эксперты. При этом, констатировали в «Юником24», заемщикам МФО достаточно трудно в принципе подтвердить кредитору факт наличия работы и предоставить справку о доходах. По разным данным, лишь 20-30% имеют такую возможность.

«Таким образом, данная тенденция по увеличению доли отказов связана с реакцией рынка на текущие события и является крайне взвешенной и правильной. Несмотря на то, что многие отказались от «лишних трат», часть заемщиков все равно не способна оценить все риски, правильно подойти к распределению расходов, а в текущих условиях это обязательное условие при оформлении ссуды. Сейчас по факту финансовые организации взяли на себя эту обязанность», — заключили в компании.

Коронавирус ни при чем

Сложности с выдачей займов начались у МФО еще до наступления кризиса, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, в 2019 году Центробанк взял курс на ужесточение требований к заемщикам, чтобы не допустить формирования кредитного пузыря на рынке. В том числе и ввел больше требований к МФО. В частности, организациям ограничили полную стоимость займа (не более 365% годовых), был введен запрет на микрозаймы под залог жилья. Это заставило организации тщательнее подходить к выдаче займов. До кризиса пятая часть портфеля МФО составляла микрозаймы малому бизнесу, такая тенденция продолжится и после кризиса.

Кроме того, в мае текущего года регулятор поддержал увеличение штрафов для МФО за нарушения при взыскании долгов, и, напоминает эксперт, в разработке у министерства юстиции находится законопроект, который расширит требования к кредиторам при взыскании задолженностей с граждан. И, ожидают в AMarkets, когда российская экономика перейдет на этап восстановления, потребность в займах вырастет на 10-25%, так как бизнесу потребуются средства на развитие и закупку товаров.

Рука об руку с экономикой

Ухудшение доступности микрофинансовых займов с ростом отказом и уменьшением выдаваемых сумм является ответом на негативные тенденции в экономике и ухудшением кредитоспособности российских граждан, добавляет руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Ранее об ужесточении стандартов кредитования объявили многие банки. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле кредитные организации сократили число выданных суд в 2,7 раз по сравнению с апрелем 2019 года до 580 тыс. Похожая ситуация наблюдалась и в кризисный январь 2015 года – тогда выдача потребкредитов сократилась на 61,3%. Что касается МФО, то изменение политики произошло с некоторым временным лагом – в апреле по данным того же НБКИ снижение количества выданных микрозаймов в помесячном выражении составило только 35,1%.

За апрель, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 7,1%, что стало третьим наихудшим результатом за последние восемь лет. Несмотря на программу по льготному кредитованию компаний для выдачи зарплат в статусе безработных к концу апреля уже числилось 4,3 млн человек или 5,8% трудоспособного населения. При этом, по прогнозам ВШЭ, безработными могут стать 5-6 млн россиян, иными словами работы лишатся еще 0,7-1,7 млн человек.

Таким образом, отмечает Михаил Коган, и банки, и МФО, были вынуждены отказывать большинству граждан, поскольку очевидны риски того, что в ближайшие месяцы существенно ухудшиться качество выданных кредитов/займов. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», к концу апреля уже 40,7% выданных МФО займов имели просрочки на более, чем 90 дней, максимум с 2016 года.

Многие микрофинансовые организации ждет банкротство, уверен эксперт, поскольку даже экстремально высокие процентные ставки могут не компенсировать потери по необслуживаемым займам. Проблему осознают и в Кремле, так как для определенной категории граждан, обращение в МФО – возможно единственная возможность свести концы с концами. Так президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня провести докапитализацию микрофинансовых организаций в объеме не менее 12 млрд рублей.