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Мишустин рассказал, кому разрешат въезд в РФ

Москва, 08.06.2020

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал, кому из иностранных граждан разрешат въезд в Россию в условиях временного закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

По его словам, въезд в наш страну будет разрешен для иностранцев, которые будут проходить в РФ, передаёт РИА Новости.

Также попасть на территорию России однократно смогут граждане других стран, у которых здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, нуждающиеся в уходе», – резюмировал Мишустин.

Ранее глава правительства в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что граждане России смогут выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу. Также в страну смогут въезжать иностранные граждане для лечения.

Напомним, руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистам прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что Росавиация предложит частично открыть международное авиасообщение с 15 июля.

По словам представителя Кремля никаких конкретных дат возможного возобновления международных перелётов пока нет.

Коронавирус в России: статистика заболевших на 8 июля

В России за истекшие сутки выявлено 8 985 новых больных коронавирусом.  В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции.

Узнать последние данные о статистике коронавируса в России и Москве можно на портале стопкоронавирус.рф.

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