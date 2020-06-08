Мишустин рассказал, кому разрешат въезд в РФ

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал, кому из иностранных граждан разрешат въезд в Россию в условиях временного закрытия границ из-за пандемии коронавируса.
По его словам, въезд в наш страну будет разрешен для иностранцев, которые будут проходить в РФ, передаёт РИА Новости.
Также попасть на территорию России однократно смогут граждане других стран, у которых здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, нуждающиеся в уходе», – резюмировал Мишустин.
Ранее глава правительства в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что граждане России смогут выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу. Также в страну смогут въезжать иностранные граждане для лечения.
Напомним, руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистам прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что Росавиация предложит частично открыть международное авиасообщение с 15 июля.
По словам представителя Кремля никаких конкретных дат возможного возобновления международных перелётов пока нет.
Коронавирус в России: статистика заболевших на 8 июля
В России за истекшие сутки выявлено 8 985 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции.
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