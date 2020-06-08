Москвичей предостерегают от резкого выхода из режима самоизоляции

Маски и перчатки остаются обязательными для москвичей после отмены режима самоизоляции и пропусков 9 июня, говорится в документе, который публикуется на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Москвичи при нахождении в общественных местах и на прогулках должны находится в маске и перчатках, говорится в указе градоначальника, который подписан 8 июня, в понедельник.

Масочно-перчаточный режим сохраняется для поездок в общественном транспорте, на открытом воздухе необходимо носить маски, перчатки являются необязательными.

«Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия - четко выполнять требования санитарных служб», -написал Собянин на своем сайте. Масочно-перчаточный режим введен в столице 12 мая.

Напомним, сегодня стало известно, что с 9 июня в Москве отменяется ряд ограничений, связанный с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что ограничения будут сниматься в три этапа. Начиная с 9 июня для москвичей отменяются пропуска, прогулки по графику, а также режим самоизоляции. С этого же дня будут открыты кладбища для посещения, салоны красоты и ветклиники, будут сняты ограничения на каршеринг. 16 июня возобновят работу музеи и выставки, врачи начнут оказывать плановую медицинскую помощь. 23 июня можно будет возобновить посещение фитнес-клубов, бассейнов, откроются детские сады. Рестораны и кафе возобновят работу в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю - основные помещения.