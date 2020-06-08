Вход/Регистрация Подписка

Москвичей предостерегают от резкого выхода из режима самоизоляции

Москва, 08.06.2020

Маски и перчатки остаются обязательными для москвичей после отмены режима самоизоляции и пропусков 9 июня, говорится в документе, который публикуется на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Москвичи при нахождении в общественных местах и на прогулках должны находится в маске и перчатках, говорится в указе градоначальника, который подписан 8 июня, в понедельник.

Масочно-перчаточный режим сохраняется для поездок в общественном транспорте, на открытом воздухе необходимо носить маски, перчатки являются необязательными.

«Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия - четко выполнять требования санитарных служб», -написал Собянин на своем сайте. Масочно-перчаточный режим введен в столице 12 мая.

Напомним, сегодня стало известно, что с 9 июня в Москве отменяется ряд ограничений, связанный с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что ограничения будут сниматься в три этапа. Начиная с 9 июня для москвичей отменяются пропуска, прогулки по графику, а также режим самоизоляции. С этого же дня будут открыты кладбища для посещения, салоны красоты и ветклиники, будут сняты ограничения на каршеринг. 16 июня возобновят работу музеи и выставки, врачи начнут оказывать плановую медицинскую помощь. 23 июня можно будет возобновить посещение фитнес-клубов, бассейнов, откроются детские сады. Рестораны и кафе возобновят работу в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю - основные помещения.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Президентские выборы в США пойдут не по сценарию
    Американцы оказались в небывалой ситуации. Под вопросом не только традиционная процедура голосования, но и сами выборы
  2. Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара
    Доллар теряет привлекательность, но сохраняется большая вероятность резкого повышения спроса на надежные валюты во второй половине года
  3. Срок сдачи ЕГЭ подтвердил президент
    В связи с распространением коронавирусной инфекции изменились сроки и порядок проведения Единого государственного экзамена летом 2020 года
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама