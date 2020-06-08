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На Иннопром онлайн обсудят цифровую трансформацию компаний в новой реальности

Москва, 08.06.2020
  • На Иннопром онлайн обсудят цифровую трансформацию компаний в новой реальности

10 июня на сайте Иннопром Онлайн пройдет очередная дискуссия,  посвященная обсуждению вопросов цифровой трансформации бизнес-моделей в промышленности, смене фокуса цифровой стратегии производственных компаний в посткризисный период и поиску актуальных решений по лучшему опыту международных компаний.

В числе спикеров заявлены Андрей Шолохов, Заместитель генерального директора по работе с Национальными проектами SoftLine, Эльдар Шавалиев, Директор центра цифровой трансформации «КАМАЗ», Сергей Шувалов, Вице-президент по IT «Русской медной компании», Игорь Богачев, генеральный директор компании “Цифра”, Дмитрий Казаченко, технический директор Dassault Systèmes в России и СНГ, Владислав Онищенко, Первый заместитель руководителя “Аналитического центра при Правительстве РФ” и другие.  Модерировать сессию будут Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ. Партнерами мероприятия выступают аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, а также – французская компания Dassault Systèmes.

Трансляция доступна для всех желающих по предварительной регистрации на сайте проекта по ссылке.

Группа компаний «Формика», официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля.

Рекордной по просмотрам стала онлайн сессия 27 мая: “Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики” с участием Юрия Борисова, Заместителя Председателя Правительства РФ и руководителей крупнейших российских компаний. За 2 дня ее посмотрели 23 650 зрителей.

INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра. Смогут ли технологии Индустрии 4.0 оперативно выдавать эффективные решения в условиях новой реальности? Какие новые подходы к управлению персоналом реально работают? Как изменится производственный процесс, в частности дуэт человека и машины? Как компании меняют свои стратегии и инвестиционные планы?  

Трансляция ведется каждую среду в 12:00 по московскому времени с ведущими международными и российскими экспертами.

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