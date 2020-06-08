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На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесена статья по обнулению президентских сроков Путина

Москва, 08.06.2020
  • На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесена статья по обнулению президентских сроков Путина

ТАСС

На сайт голосования по Конституции внесена информация об отмене ограничений на число президентских сроков, сообщают «Ведомости». Информация об обнулении сроков на посту президента РФ значится в разделе «Какие поправки?» ресурса 2020og.ru.

«Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учёта числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок», - дополнился текст седьмого пункта раздела о поправках.

Ранее СМИ сообщали, что в первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию изменения, позволяющие действующему президенту РФ вновь баллотироваться на выборах на высший пост страны, не были упомянуты в ст. 81 «Какие поправки?». В данном пункте участникам электронного голосования подробно объясняли отличие нового текста Конституции РФ от прежнего. В первоначальной версии говорилось только, что «высшим должностным лицам будет запрещено иметь иностранное гражданство, иметь счета и ценности в зарубежных банках». Позже была добавлена фраза про обнуление сроков президента РФ.

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