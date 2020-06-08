Вход/Регистрация Подписка

Цены на нефть продолжают отыгрывать позиции

Москва, 08.06.2020

Впервые, начиная с 6 марта, стоимость нефти сорта  Brent превысила $43 впервые, передает ТАСС. Утром 8 июня стоимость августовского фьючерса на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки. Отметки выше $43 за баррель в последний раз сорт достигал 6 марта текущего года. К утру 8 июня нефть сорта WTI торговалась на уровне $40,22 за баррель, превысив на 1,7% уровень закрытия предыдущих торгов.

Ранее министры ОПЕК+ поддержали в ходе заседания 6 июня в формате видеоконференции самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти. Предполагается, что добычу будут сокращать еще месяц, до конца июля. Россия и Саудовская Аравия, несмотря на беспрецедентные ограничения, настояли на том, чтобы соблюдение договоренностей соблюдалось всеми участниками альянса на 100%. Страны, который отошли от договоренностей в мае, обязаны компенсировать недостающее сокращение добычи до октября.

Ранее Эксперт.Онлайн сообщал, что встреча участников сделки ОПЕК+, которую пришлось несколько раз переносить, завершилась решением сохранить текущие квоты еще на месяц. Таким образом, сокращение добычи составит 9,7 миллионов баррелей в день до конца июля. Изначально условиями сделки было предусмотрено смягчение условий: сокращение должно было с июля составить 7,7 миллионов баррелей в сутки.

Кроме того, стороны пришли к договоренности по контролю за выполнением условий. Стоит напомнить, что накануне очередного заседания выяснилось, что, в частности, Ирак и Нигерия не соблюдали в полной мере взятые на себя обязательства. Что, кстати, вызвало гнев Саудовской Аравии, которая не хочет нести все бремя на своих плечах.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Президентские выборы в США пойдут не по сценарию
    Американцы оказались в небывалой ситуации. Под вопросом не только традиционная процедура голосования, но и сами выборы
  2. Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара
    Доллар теряет привлекательность, но сохраняется большая вероятность резкого повышения спроса на надежные валюты во второй половине года
  3. Ситуация в США накаляется
    Несмотря на введение комендантского часа в ряде американских городов волнения в США не стихают. Белый дом не исключает применения армии
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама