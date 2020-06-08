Цены на нефть продолжают отыгрывать позиции

Впервые, начиная с 6 марта, стоимость нефти сорта Brent превысила $43 впервые, передает ТАСС. Утром 8 июня стоимость августовского фьючерса на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки. Отметки выше $43 за баррель в последний раз сорт достигал 6 марта текущего года. К утру 8 июня нефть сорта WTI торговалась на уровне $40,22 за баррель, превысив на 1,7% уровень закрытия предыдущих торгов.

Ранее министры ОПЕК+ поддержали в ходе заседания 6 июня в формате видеоконференции самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти. Предполагается, что добычу будут сокращать еще месяц, до конца июля. Россия и Саудовская Аравия, несмотря на беспрецедентные ограничения, настояли на том, чтобы соблюдение договоренностей соблюдалось всеми участниками альянса на 100%. Страны, который отошли от договоренностей в мае, обязаны компенсировать недостающее сокращение добычи до октября.

Ранее Эксперт.Онлайн сообщал, что встреча участников сделки ОПЕК+, которую пришлось несколько раз переносить, завершилась решением сохранить текущие квоты еще на месяц. Таким образом, сокращение добычи составит 9,7 миллионов баррелей в день до конца июля. Изначально условиями сделки было предусмотрено смягчение условий: сокращение должно было с июля составить 7,7 миллионов баррелей в сутки.

Кроме того, стороны пришли к договоренности по контролю за выполнением условий. Стоит напомнить, что накануне очередного заседания выяснилось, что, в частности, Ирак и Нигерия не соблюдали в полной мере взятые на себя обязательства. Что, кстати, вызвало гнев Саудовской Аравии, которая не хочет нести все бремя на своих плечах.