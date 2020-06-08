Саудовская Аравия резко повысила отпускные цены на нефть

Такого резкого повышения цен не было как минимум 20 лет. Больше всего придется платить за саудовскую нефть в июле покупателям из Азии, которая является крупнейшим рынком для королевства.

Нынешнее повышение цен на нефть сведет на нет почти все дисконты, на которые шел Эр-Рияд во время недолгой ценовой войны с Россией.

Резкий подъем цен показывает, что Саудовская Аравия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для разворота нефтяного рынка на 180 градусов после апрельского снижения цен ниже ноля. За Саудовской Аравией, «законодателем» цен в регионе, могут последовать и другие нефтедобывающие государства Персидского залива.

Снижение предложения нефти должно помочь восстановиться рынку, сильно потрепанному пандемией коронавируса. Беспрецедентное снижение добычи, возглавляемое Саудовской Аравией и Россией, позволило поднять цены в мае. В минувшую субботу участники соглашения ОПЕК+ продлили сокращение добычи, оговоренное ранее двумя месяцами, еще и на июль. Цена нефти марки Brent, снизившаяся в этом году на 36%, компенсировала ряд потерь и закончила торги на прошлой неделе, превысив 40 долларов за баррель. В понедельник рост продолжился.

Эр-Рияд начал в марте ценовую войну, максимально снизив цены на свою нефть как минимум за три десятилетия. Королевство пошло на столь радикальный шаг после того, как не смогло договориться с Россией о продлении снижения добычи нефти перед лицом обвала спроса на нее, вызванного пандемией.

Война продлилась недолго. Участники соглашения ООПЕК+ вернулись за стол переговоров (в видеоформате) и заключили новое соглашение о крупнейшем в истории сокращении добычи, пообещав уменьшить объем нефти, поставляемой на рынки, на 9,7 млн баррелей в день.

США формально в соглашении ОПЕК+ не участвуют, но добыча нефти в Америке снизилась приблизительно на 2 млр б/с – низкие цены заставили производителей нефти закрывать скважины.

Вместо того, чтобы начать уменьшать снижение добычи в конце июня, участники ОПЕК+ договорились 6 июня оставить квоты почти на нынешнем уровне, уменьшив их всего на 100 тыс. б/с. Aramco, обычно объявляющая цены на саудовскую нефть пятого числа каждого месяца, задержала ценник на июль до окончания саммита.

Оживлению нефтяного рынка, конечно, в значительной степени способствует Китай, в котором спрос на нефть почти восстановился до пандемического уровня. Сейчас саудовцы вслед за ростом спроса в Китае поднимают на свою нефть и цены. Рост цены главной марки саудовской нефти - Arab Light, составляющей более половины всего нефтяного экспорта КСА, для азиатских покупателей сейчас самый большой как минимум за два последних десятилетия. Как пишет Bloomberg, уже успевший увидеть июльский прайс-лист, Aramco повысила цену барреля Arab Light для Азии на 6,1 доллара. Что касается остальных сортов нефти, добываемой в королевстве, то цена барреля в июле поднимается в диапазоне от 5,6 до 7,3 доллара за баррель. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ждали более умеренного повышения на уровне 4 долларов за баррель.

Конечно, дороже будет в июле обходиться саудовская нефть и для покупателей из США, Средиземноморского региона и северо-западной Европы.