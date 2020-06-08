Новая Зеландия первая в мире отменит все ограничения из-за COVID-19

Правительство Новой Зеландии решило с полуночи 8 июня полностью отменить все ранее введенные ограничения из-за коронавируса, в том числе в стране отменяются требования социального дистанцирования, пишет Sydney Morning Herald, ссылаясь на премьер-министра Джасинду Ардерн. Она сообщила, что распространение коронавируса в стране удалось остановить, что повлияло на решение правительства.

Начиная с завтрашнего дня жители архипелага снова смогут проводить мероприятия с любой численностью, а также пользоваться всеми видами транспорта и передвигаться по всей стране. Также отменяются ограничения на работу всех предприятий.

При этом премьер страны отмечает, что она уверена, что в стране будут новые случаи заражения, однако, сейчас главная цель правительства - восстановление экономики страны.

В Новой Зеландии коронавирусом заразились 1504 человека, умерли 22 заболевших, сообщает проект университета Джонса Хопкинса.

Утром 8 июня число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные проекта, опубликованные на сайте организации.

По точным данным в мире заражено COVID-19 7 009 065 человек. Прирост больных за сутки составил 126,3 тысячи. За весь период пандемии число безвозвратных потерь составило 402 730 пациентов, 3,14 миллиона человек выздоровели.