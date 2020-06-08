Опубликована статистика по числу заболевших коронавирусом на утро 8 июня в мире

По сообщению проекта Университета Джонса Хопкинса, утром 8 июня число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные проекта, опубликованные на сайте организации.

По точным данным в мире заражено COVID-19 7 009 065 человек. Прирост больных за сутки составил 126,3 тысячи. За весь период пандемии число безвозвратных потерь составило 402 730 пациентов, 3,14 миллиона человек выздоровели.

По информации проекта, наибольшее число зараженных продолжает фиксироваться в США, где на утро 8 июня уже 1,942 миллиона зараженных нарастающим итогом. На второй строчке находится быстро растущая Бразилия с 691,7 тысячей инфицированных человек. Россия прочно обосновалась на третьей строчке антирейтинга. В стране 467 тысяч заболевших. Также в пятерке произошли изменения: осталась Великобритания (287,6 тысячи), а на пятое место переместилась Индия (257,4 тысячи). Больше всего умерших от COVID-19 в США - 110 514 человек. При у лидеров антирейтинга этом в странах Европы уровень смертности превышает 10%.

В России за истекшие сутки выявлено 8 855 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 458 689случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 992 новых заболевших. Таким образом, число выявленных за сутки случаев коронавируса в столице уже четвёртый день подряд составляет менее 2 тыс.