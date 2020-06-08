Партия и правительство решили ввести почасовую оплату труда

ЛДПР решила успеть часом раньше

ЛДПР разработала и направила в правительство для получения официального заключения законопроект о введении в РФ с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда, сообщает РИА «Новости».

Оплата должна составить не менее, чем 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, предлагают авторы законопроекта. Принятие законопроекта, как полагают инициаторы новации, позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии, а также станет одним из шагов в решении задачи доведения уровня оплаты труда работающих граждан до уровня индустриально развитых стран.

Согласно предложениям авторов документа, минимальный почасовой размер оплаты труда подлежит индексации один раз в год с 1 января текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Минимальный почасовая ставка может использоваться только при оплате работникам по срочным договорам на условиях неполного рабочего времени и ни для каких иных целей не применяется. Авторы поясняют, что в России часовая ставка исходя из МРОТ (12 130 рублей) крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.

«Намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких, допускаемых действующим законодательством ставок, установление псевдосокращенного рабочего дня, особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, с одной стороны, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а с другой стороны, избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями», — говорится в пояснительной записке.

Установление минимального размера часовой ставки при неполном рабочем дне предусмотрено в плане по восстановлению экономики, поэтому этот или другой подобный законопроект будет принят, указывает, в свою очередь руководитель GR-практики BMS Law Fir Дмитрий Лесняк. В целом это хорошая инициатива, считает он, так как она направлена на создание дополнительных гарантий работникам, но особого эффекта от нее ждать не стоит.

Стоит понимать, говорит юрист, что в условиях кризиса многие работодатели будут пытаться экономить, поэтому не все будут соблюдать данную норму. К тому же, многие сотрудники работают неофициально (без каких бы то ни было договоров), поэтому в их положении вряд ли произойдут какие-то изменения. Жаловаться же большинство не будет, так как на фоне роста уровня безработицы люди просто будут бояться потерять работу. Лучший вариант минимизировать риск нарушений со стороны работодателя — это официальное оформление трудовых отношений, заключает Дмитрий Лесняк.

В то же время нельзя сказать, что инициатива ЛДПР, по сути повторяющая правительственную, вовсе лишена смысла. Мало того, что законопроект от исполнительной власти еще не внесен, да и сама программа восстановления экономики не утверждена. Партийцы обозначили определенный уровень почасовой ставки. Большой он или маленький?

Подтяжка доходов

Перспективы одобрения такого законопроекта высокие — это повысит имидж действующих властей и формально защитит труд в стране, но есть множество «но», отмечает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Сначала об очевидных плюсах: эпидемия коронавируса оголила множество проблем в сфере трудовых отношений, работодатели, пользуясь сложившейся ситуацией в некоторых случаях пошли на заметное сокращение зарплат как следствие введения удаленной работы и сокращения рабочего дня при этом по факту далеко не все трудящиеся реально заметили снижение объема выполнимой работы.

Закрепление на законодательном уровне более высокой минимальной ставки почасовой оплаты труда при срочном договоре — во-первых, повысит привлекательность такой работы, во-вторых, — благосостояние граждан, однако эта мера не сможет приравнять российский уровень оплаты труда до уровня индустриально развитых стран, где сам по себе МРОТ заметно выше и, соответственно, оплата часа работы не идет ни в какое сравнение с российскими. Приведем данные по европейским страна и США — так МРОТ во Франции составляет 1521 евро в месяц, в Германии 1557, в Штатах 1872 доллара в месяц или 10,8 долларов в час.

И дольше года длится час

При этом надо учесть, что в России по-прежнему остается множество лакун в трудовом законодательстве, и при желании работодатели смогут ими воспользоваться, указывает Алим Бишенов. Например, введение такого законопроекта может спровоцировать малый и средний бизнес еще больше уйти в «серую» зону и оформлять взаимоотношения с персоналом по старой серой схеме с частичными выплатами в конвертах. Таким образом, данный законопроект рискует создать благополучие трудящихся лишь на бумаге, что позитивно для власти так как официальная позиция будет строиться на росте стоимости оплаты труда и защиты трудящихся, но при этом по-прежнему не даст полной защиты людям, которые пришли работать по срочным договорам.

Что же касается заявлений депутатов о том, что законопроект позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии, то здесь к авторам назревает вполне логичный вопрос, добавляет Алим Бишенов. Если мера будет вводиться с 1 января 2021 года, то о какой пандемии может идти речь? Власти уже начали говорить о более активном снятии ограничений, даже если и будет «вторая волна», такой остановки экономики в нашей стране уже вряд ли кто-то допустит поскольку это большие потери для всех, поэтому к этим словам также необходимо относится осторожно.

Помимо всего прочего уже понятно, заключает эксперт, что малый и средний, да и даже крупный бизнес пойдут по пути жесткой экономии, и внедрение ставок минимальной оплаты часового труда для тех, кто соблюдает законодательство, в полной мере может привести к дополнительным сокращениям численности сотрудников в будущем.