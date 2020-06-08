Препарат для лечения тяжёлой формы COVID-19 поступит в больницы РФ уже летом

Препарат «Левилимаб», который предназначен для лечения пациентов с тяжёлой формой течения заболевания COVID-19, поступит во все российские больницы уже этим летом.

По словам первого заместителя главы Минпромторга Сергея Цыба, успех ускоренной регистрации и эффективного запуска клинических исследований «Левилимаба» демонстрирует яркий пример партнёрства и слаженной работы разработчика, медицинских центров и государственных регуляторов, предаёт РИА Новости.

При этом чиновник подчеркнул, что снижение смертности среди пациентов, заразившихся COVID-19, является основной задачей, с которой должен справиться новый препарат.

Ранее сообщалось, что 5 июня российский Минздрав выдал временное регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб», предназначенный для лечения пациентов с заболеванием, вызванным коронавирусом. По данным пресс-службы ведомства, данный препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания COVID-19, когда развивается так называемый цитокиновый шторм.

Как пояснили в Минздраве именно предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении коронавируса. Кроме того, в ведомстве отметили, что «Левилимаб» зарегистрирован по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением Кабмина.

Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Сейчас клинические исследования «Левилимаба» третьей фазы продолжаются для подтверждения эффективности лекарства именно при осложнениях коронавирусной инфекции. Это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения.

Коронавирус в России и мире: статистика заболевших на 8 июля

В России за истекшие сутки выявлено 8 985 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2001 новых заболевших.

На втором месте – Подмосковье (751 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+326). Далее следуют Нижегородская область (+305) и Свердловская область (+249). 228 больных выявлено в Воронежской области, 189 - в Ростовской области, 159 - в Красноярском крае. Саратовской области (+137), в Тыве (+131). Наименьшее число (менее 10) заболевших зафиксировано в Еврейской автономной области, на Чукотке и Сахалине.

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