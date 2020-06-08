Прогноз погоды: июнь ещё успеет удивить

После холодной первой недели июня на Русскую равнину пришла аномальная жара. Поэтому в ближайшее время почти все российские регионы накроет летний зной.

Как предупреждают метеорологи, от палящего солнца местами будет плавиться асфальт, а редкие и кратковременные осадки вряд ли сильно освежат воздух. Однако не всё так просто. Согласно прогнозам синоптиков, климатическая обстановка не везде в РФ будет стабильной и до конца месяца июнь ещё успеет всех удивить очень необычной погодой.

Погода в Москве. Прогноз синоптиков

Так, Москва до конца рабочей недели останется на западной периферии обширного антициклона, под его влиянием, как минимум до пятницы воздух будет прогреваться до плюс 27-29, а на солнце до плюс 30-32.

Однако по периферии антициклонического фронта могут наблюдаться атмосферные воздушные массы. При переменной облачности местами пройдёт небольшой кратковременный дождь Ветер юго-восточных румбов будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и к середине недели составит 751 мм рт. ст. Дискомфорта добавит высокая относительная влажность воздуха – от 60% до 93%.

Однако к выходным погода в очередной раз удивит. Уже в ночь на субботу резко похолодает до плюс 8-10, усилится ветер. Утром в субботу, 13 июня ожидается мощный ливень, возможны грозы. Днём в выходные также уже не будет очень жарко – градусники покажут максимум плюс 21-22.

В дальнейшем в столичном регионе климатическая обстановка будет ещё не раз меняться, удивляя своим непостоянством жителей Москвы, при этом почти весь месяц будут идти осадки, но очень сильными они всё-таки не будут.

Прогноз погоды на июнь в регионах Центральной России

После прошедшей грозовой недели наступило солнечное затишье и в других регионах Центральной России. Например, в ближайшие дни очень жарко будет в Тамбовской области – по прогнозу синоптиков, воздух разогреется до плюс 30-31. Аналогичная ситуация будет пока складываться в Воронежской, Белгородской, Рязанской, Тверской и Тульской областях, где до 11-12 числа – плюс 31-32.

Но июнь ещё удивит погодой – температура долго не удержится на аномальных значениях. И уже с пятницы похолодает сразу на 10-12 градусов. До конца месяца столбики термометров выше плюс 21-22 уже не поднимутся. При этом в последней декаде июня почти весь центр России начнёт снова заливать дождями.

Погода в Приморье до конца июня

С жаркой погоды началась вторая неделя первого календарного лета в Приморье. При этом в ближайшие дни климатические условия в регионе будут формировать обширные барические образования. Они погрузят континентальные районы края в тёплый сектор циклона, который будет смещаться над континентом. Как пояснили метеорологи, именно благодаря этому в регионе установится жаркая погода, днём воздух прогреется до плюс 30-32, в отдельных районах до плюс 35. А вот после полуночи по-прежнему будет относительно прохладно – всего 7-10 градусов выше нуля.

На погоду в прибрежных районах Приморья повлияет гребень антициклона, который уже приближается из Японии. Он принесёт на побережье прохладный морской воздух, появятся очаги тумана. Поэтому здесь до конца недели дневная температура будет держаться в пределах плюс 15-22. Местами даже прохладнее.

Примерно с 15-16 июня весь край попадёт под воздействие атмосферных фронтов. Жара спадёт, поднимется ветер, пройдут дожди, местами сильные. Температурный фон понизится. Например, во Владивостоке метеорологи обещают плюс 14-17, после полуночи – 8-12 выше нуля.

Прогноз погоды на вторую половину июня в Крыму

Своей непостоянной погодой удивит июнь и жителей Крыма. Пока же здесь в основном тепло, а на южном берегу - даже жарко. Но начиная с 16-17 июня почти весь полуостров накроют сильные дожди, которые местами станут сопровождаться грозовыми раскатами, молнией и порывистым ветром.

Погода в Севастополе

В Севастополе в период с 16 по 20 июня пасмурно, в ночь среду, 17 июня прогнозируется ливень и шторм на море. 18,19 и 20 числа в городе русской славы переменчивая облачность, осадки выпадут, но не сильные. При этом воздух днём прогреется всего до плюс 20-21.

С воскресенья 21 июня – новые климатические сюрпризы, на этот раз очень приятные. Синоптики обещают яркое солнце и плюс 23-25. В последние дни первого месяца лета 2020 вновь немного похолодает (плюс 20), при этом возможен ливень и шторм на море.

Погода в Ялте

Удивит июнь погодой и Ялту. На этом курорте с середины второй декады месяца зарядят нудные дожди. Сопровождаться они будут неприятным ветром. Поэтому тем, кто собрался отдохнуть в Ялте уже в самое ближайшее время, следует захватить с собой зонты.

Впрочем, и о солнцезащитном креме забывать не стоит – как обещают синоптики, в 20-х числах второго календарного месяца лета 2020 вновь ярко будет светить солнце, а столбики термометров могут подняться до 24-26.

Похожая погода в последней декаде июня ожидается также в Гурзуфе, Алуште, Алупке, Судаке и Форосе. Более жаркой погодой закончится месяц в Евпатории, Саках, Керчи и Феодосии. Здесь местами воздух в дневные часы на солнце будет прогреваться до плюс 27-31. Ни осадков, ни сильного ветра пока метеорологи не прогнозируют.