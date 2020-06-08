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Путин подписал закон о единой базе сведений по россиянам

Москва, 08.06.2020

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра с информацией о населении РФ.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ресурс будет содержать всю базовую информацию о каждом граждане страны, такую как ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН. А также дополнительную информацию – семейное положение, родственные связи, информацию о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и работающих в нашей стране.

Отмечается, что закон поможет систематизировать все данные, которые уже сейчас содержатся на государственных и муниципальных информационных ресурсах. При этом база данных может использоваться, в том числе и для защиты прав и законных интересов россиян, обеспечения нацбезопасности и совершенствования предоставления услуг, как на государственном, так и на муниципальном уровне.

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