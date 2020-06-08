Российский вирусолог объяснил слова своего коллеги из США об исчезновении COVID-19

Как рассказал зав кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ им. Сеченова, академик Виталий Зверев на самом деле коронавирус никуда не исчез просто люди болеют бессимптомно. Ранее врач-реаниматолог из России Евгений Пинелис, который работает в инфекционной больнице в Бруклине, сообщил, что коронавирус исчез.

«Непостижимым образом Ковид исчез. Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов… но в остальном фонтаном счастья бьет нормальная больничная жизнь», - написал врач в своих соцсетях. Зверев уверен, что в американской больнице в тот день был просто удачный день.

«Вирус никуда не исчез, просто люди болеют бессимптомно. Осенью всех ждет увеличение больных», - прокомментировал вирусолог газете «Взгляд» заявление своего американского коллеги. Ученый уточнил, что «ковид не на столько мутировал, чтобы вообще исчезнуть из ряда инфекционных». При этом академик не отрицает, что нас всех ждет временное затишье, благодаря самоизоляции которой растянули процесс поступления больных.

«Сейчас врачам легче справляться, тем более что с каждым днем мы узнаем про вирус все больше», – добавил Зверев. Он пояснил также, что число заболевших падает из-за растущей просвещенности людей в вопросах данного заболевания, а именно использовании средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции.

«Но больные все равно будут поступать, они и сейчас поступают. Просто теперь есть койки свободные, не нужно будет привлекать врачей других специальностей», - добавил медик. Он уверен, что вирус в ближайшее время не исчезнет из человеческой популяции.

Напомним, сегодня стало известно, что с 9 июня в Москве отменяется ряд ограничений, связанный с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что ограничения будут сниматься в три этапа. Начиная с 9 июня для москвичей отменяются пропуска, прогулки по графику, а также режим самоизоляции. С этого же дня будут открыты кладбища для посещения, салоны красоты и ветклиники, будут сняты ограничения на каршеринг. 16 июня возобновят работу музеи и выставки, врачи начнут оказывать плановую медицинскую помощь. 23 июня можно будет возобновить посещение фитнес-клубов, бассейнов, откроются детские сады. Рестораны и кафе возобновят работу в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю - основные помещения.