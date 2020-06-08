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Россиянам разрешат выехать за рубеж для учебы, работы и лечения

Москва, 08.06.2020
  • Россиянам разрешат выехать за рубеж для учебы, работы и лечения

Из открытых источников

Как сообщил премьер России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, граждане России смогут выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу. Также в страну смогут въезжать иностранные граждане для лечения.

В настоящее время границы России полностью закрыты из-за пандемии коронавируса объявленной ВОЗ 11 марта 2020 года. По мнению, эпидемиологов в России пройден пик заболеваемости COVID-19, поэтому ограничительные меры в стране постепенно отменяются.

По сообщению проекта Университета Джонса Хопкинса, утром 8 июня число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные проекта, опубликованные на сайте организации.

Последние данные статистики коронавируса по странам мира опубликованы на этом сайте 

По точным данным в мире заражено COVID-19 7 009 065 человек. Прирост больных за сутки составил 126,3 тысячи. За весь период пандемии число безвозвратных потерь составило 402 730 пациентов, 3,14 миллиона человек выздоровели.

Статистика коронавируса в России

Ранее "Эксперт.Онлайн" сообщал, что за последние 24 часа в России выявлено почти 9 тыс новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У 36,6% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В общей сложности за все время эпидемии в России зарегистрировано 476 658 случаев COVID-19. Число умерших от инфекции россиян за минувшие сутки достигло составило 112 пациентов, общее число летальных исходов приблизилось к 6 тыс. и составило 5 971. Выписано из российских больниц 3 957 человек, всего вылечившихся в стране уже 230 688. Количество активных больных в стране составляет порядка 240 тысяч.

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