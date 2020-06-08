Nasdaq исторического максимума на необъяснимой статистике

Восстановление мировой экономики от сильнейшего кризиса остается главной задачей властей во всех странах, однако эксперты расходятся во мнении. Кто-то полагает, что тенденция будет иметь V-образную форму, другие не так оптимистичны и предрекают глубочайшую рецессию и крайне медленное возвращение к прежнему состоянию.

Ну а пока экономисты строят прогнозы, все внимание приковано к поступающей макроэкономической статистике, ведь именно она дает свежую пищу для размышлений.

В минувшую пятницу были опубликованы данные по рынку труда США – самый полный отчет о состоянии американской экономики.

И хотя Штаты в целом не были замечены в публикации недостоверных данных, все же вопросы к цифрам остаются и очень серьезные.

В мае, когда карантин еще не был снят, экономика не только не потеряла, но и создала 2,5 миллиона рабочих мест. И это при том, что консенсус-прогноз предполагал сокращение на 7,5 миллиона, а первичные заявки на пособие по безработице продолжали увеличиваться от недели к неделе.

Как получились такие данные – для многих остается вопросом, уже слишком сильное расхождение с прогнозами. Так или иначе, это официальная статистика, и с ней приходится считаться. Во всяком случае, фондовый рынок реагирует именно на нее, и после публикации высокотехнологичный индекс Nasdaq достиг новых исторических максимумов – кризиса как будто и не было.

Президент страны Дональд Трамп по традиции не преминул отметить хорошие данные, написав в Twitter, что статистика просто «невероятна», и он не видел ничего подобного за последние 30 лет.

Конечно, Трамп не стесняется записывать успехи на свой счет, ведь уже совсем скоро в Америке пройдут выборы. А он прекрасно знает, что ни один президент не избирался на второй срок при падающем фондовом рынке. Во многом поэтому так много сил брошено на то, чтобы стоимость акций двигалась только в одном направлении.

Не зря Федеральная резервная система, которую возглавляет ставленник Трампа, запустила самые мощные монетарные стимулы за всю историю.

Между тем, данные по рынку труда за март и апрель были пересмотрены в сторону понижения суммарно на 642 тысячи рабочих мест. Таким образом, после ревизии потери рабочих мест за последние три месяца в среднем составляли 6,5 миллиона. Но все это остается как бы на заднем плане, ведь главные данные оказались настолько неожиданными, что говорят все только о них.

Но самый любопытный момент, конечно, заключается в том, что само Бюро трудовой статистики (LBS) фактически признало, что посчитало почти 5 миллионов уволенных за работающих, а реальная безработица в мае может оцениваться не в 13,3%, а в 16,1%.

Дело в том, что LBS определяет количество безработных на основе опроса домохозяйств. И некоторые классифицируются как работающие, но «отсутствующие на рабочем месте по другим причинам», хотя в реальности они просто не работают.

Есть и еще масса статистических тонкостей, когда безработица снижается, поскольку часть людей выпадает из числа рабочей силы, поскольку слишком долго ищут работу, есть также те, кто не работает и не ищет работу, но на самом деле готовы приступить к обязанностям в любой момент. Маневры с этими цифрами могут очень сильно искажать реальное положение дел и выдавать нужную итоговую статистику.

Вероятность V-образного восстановления

Стоит ли здесь говорить в такой ситуации о резком восстановлении экономики? Конечно же, вероятность такого сценария очень мала, что подтверждают и другие макроэкономические показатели.

Например, объем потребительского кредитования в Штатах рухнул за месяц на рекордные 68,8 миллиардов долларов, и это при том, что население в стране фактически живет на заемные средства, а потребительские расходы составляют 70% ВВП.

Еще одним важным, если не ключевым, показателем, безусловно, является мировая торговля. Главным драйвером все последние годы здесь выступала Азия, однако, как справедливо отмечает агентство Bloomberg, без восстановления спроса из Европы и США ни а каком росте речи быть не может.

В конце мая Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала свой Барометр торговли товарами, который указывает на сохранение резкого спада на протяжении всего второго квартала.

Крупные логистические компании, например, Arrow Shipbroking, оценивает спад в мировой торговле в 2020 году как минимум в 10-12% в годовом выражении.

В условиях высокой безработицы в западных странах спрос на продукты, многие из которых производятся в Азии, будет значительно меньше и приведет к снижению торговых потоков.

А согласно опросу Bank of America, проведенному среди управляющих крупными фондами, подавляющее большинство крайне пессимистично оценивает перспективы мировой торговли, полагая, что глобальный индекс деловой активности не превысит ключевую отметку в 50 пунктов как минимум до конца года.