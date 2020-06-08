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Оперштаб обновил статистику заболеваемости коронавирусом за сутки в РФ

Москва, 08.06.2020
  • Оперштаб обновил статистику заболеваемости коронавирусом за сутки в РФ

ТАСС

Как следует из данных оперативного штаба, за сутки в России 8 985 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. У 36,6% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. В общей сложности за все время эпидемии в России зарегистрировано 476 658 случаев COVID-19. Число умерших от инфекции россиян за минувшие сутки достигло составило 112 пациентов, общее число летальных исходов приблизилось к 6 тыс. и составило 5 971. Выписано из российских больниц 3 957 человек, всего вылечившихся в стране уже 230 688. Количество активных больных в стране составляет порядка 240 тысяч.

По сообщению проекта Университета Джонса Хопкинса, утром 8 июня Россия прочно обосновалась на третьей строчке антирейтинга по числу заболевших коронавирусом. Также в пятерке произошли изменения: осталась Великобритания (287,6 тысячи), а на пятое место переместилась Индия (257,4 тысячи). Больше всего умерших от COVID-19 в США - 110 514 человек. При у лидеров антирейтинга этом в странах Европы уровень смертности превышает 10%. Наибольшее число зараженных продолжает фиксироваться в США, где на утро 8 июня уже 1,942 миллиона зараженных нарастающим итогом. На второй строчке находится быстро растущая Бразилия с 691,7 тысячей инфицированных человек.

На первом месте по числу новых диагнозов в регионах РФ продолжает оставаться Москва, где за минувшие сутки зарегистрирован 2 001 новый случай COVID-19, умер 51 человек, выздоровели 1633 пациента. На втором месте Московская область с 751 новым эпизодом, далее следует Санкт-Петербург с суточным приростом в 326 больных. В пятерке Нижегородская область (+305) и Свердловская область (+249). 228 больных выявлено в Воронежской области, 189 - в Ростовской области, 159 - в Красноярском крае. Саратовской области (+137), в Тыве (+131).  Наименьшее число (менее 10) заболевших зафиксировано в Еврейской автономной области, на Чукотке и Сахалине.

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