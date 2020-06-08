Тест на гуманизм

Один из последних опросов социологов показал, что в обществе все еще сильны страхи заражения коронавирусом. Несмотря на снижение числа зараженных и ослабление ограничительных мер, россияне продолжают с тревогой смотреть в будущее, чем пользуются различные мошенники и даже страховые компании, уже сумевшие привлечь с обеспокоенных граждан не менее 300 млн рублей по «антиковидным» программам. Однако наиболее остро встала проблема эффективного проведения тестов как на наличие COVID-19 в организме человека, так и на антитела к нему. Речь идет не только о тест-системах сомнительного качества и происхождения, которые распространяют злоумышленники, но и о вполне официальных средствах диагностирования, в том числе закупаемых региональными властями. Эксперты не исключают, что если на рынке тест-систем не будет наведен порядок, большое число ложноотрицательных результатов станет причиной второй волны коронавируса в стране.

Было с самого начала понятно, что возрастающей потребностью в проведении тестирования на вирус воспользуются в том числе нечистоплотные поставщики и дистрибьюторы различных фармакологических компаний, которых в первую очередь заботит не быстрая победа над COVID-19, а извлечение прибыли. В частности, с недобросовестной конкуренцией столкнулась отечественная компания «Биотэк», выступающая генеральным дистрибьютором голландской Inzek International Trading - производителя тест-систем «Biozek». Компания из Нидерландов специализируется на изготовлении медицинских средств диагностики, к качеству которых ранее не возникало претензий.

«Biozek», прежде чем начал применяться в Москве для тестирования на коронавирус сотрудников медучреждений, на равных правах с целым рядом тест-систем принял участие в испытаниях, и доказал свое преимущество и эффективность над большинством конкурентов. Возможно, в том числе и поэтому столичный регион добился положительных показателей с коронавирусом и сумел в короткие сроки стабилизировать ситуацию.

Так, сравнительные испытания, проведенные еще в начале апреля по поручению Департамента здравоохранения Москвы, доказали высокую чувствительность «Biozek», данная тест-система была рекомендована для проведения раннего скрининга пациентов, и голландское средство диагностики нашло широкое применение в московских больницах. На конец апреля, по данным заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, было проведено 180 тысяч анализов медиков и пациентов. Аналогичные испытания были проведены по поручению губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге, где так же было принято положительное решение. Благодарность в адрес производителя тестов направила и Администрация президента РФ, чьи сотрудники отметили возможность с помощью данных экспресс-тестов в кратчайшие сроки определять наличие коронавируса.

Тем не менее в мае была распространена недостоверная информация о том, что тест-система неэффективна, а в Россию якобы завозится ее китайская подделка. Ряд СМИ, в том числе Независимая газета и Комсомольская правда, провели собственные расследования и выяснили, что «Биотэк» обладает всеми необходимыми документами на поставку диагностического средства в Россию, а легальность самого «Biozek» подтверждена сертификатом Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов. Кроме того, на каждой коробке с тестами, в том числе распространяющимися за рубежом, указан регистрационный номер BNCP-402. Наконец, средство журналисты испытали на себе, чтобы окончательно убедиться в его полезности.

Причин не доверять многочисленным проверкам нет. Опрошенные специалисты-медики в Москве и других регионах, где применяют «Biozek», работодатели, регулярно организующие диагностирования своих сотрудников, так же подтверждают эффективность голландских тестов, точность которых оценивается как самая высокая из имеющихся аналогов – 92-94%, и не видят смысла «изобретать велосипед».

Выбор в пользу данной тест-системы очевиден. Но другой вопрос, что продукция может нуждаться в дополнительной защите, уже от подделок внутри России, учитывая высокую конкуренцию на рынке. К примеру, в США, где применяют экспресс-тесты собственного производства, тщательно охраняют свою разработку, отказавшись от поставок в другие страны. У нас же даже те средства, которые были забракованы после испытаний, неожиданно получили разрешение Росздравнадзора и поставляются в регионы.

Сама по себе ситуация, с которой столкнулись абсолютно все страны в борьбе с COVID-19, требует большой осторожности и выработки единой централизованной позиции. Особенно это касается государственных закупок как тест-систем, так и препаратов, применяемых при лечении осложнений, вызванных коронавирусом. Представляется логичным создание реестра таких средств, каждый из которых должен проходить самую тщательную проверку. При этом при выборе критерий «цена» не должен быть приоритетней «качества», поскольку речь идет о жизни и здоровье целой нации.

На данный момент приходится констатировать, что о порядке на рынке противокоронавирусных средств речи пока нет. И здесь впору адресовать вопрос к регуляторам и правоохранительным органам, в чьих компетенциях выявлять недобросовестных производителей. Не меньшая, если не большая, ответственность ложится и на региональные власти. В данной ситуации ошибка в выборе надежного поставщика может обернуться непоправимыми последствиями.