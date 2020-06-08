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Топ-менеджерам госкомпаний в России могут урезать выплаты

Москва, 08.06.2020

В России топ-менеджерам госкомпаний могут сократить выплаты, пишет издание «Коммерсантъ». По данным источников газеты, сумму предлагается ограничить уровнем трех годовых выплат российскому премьеру - 30 млн рублей. Исключения, которые также возможны, будет устанавливать президент.

Один из источников газеты утверждает, что зарплата будет привязана к определенным KPI. В коммерческих компаниях, где государство не является единственным акционером, критерий будет определен по «динамике выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании». В случае с некоммерческими организациями утвердят отраслевые. Инициатива проходит обсуждение в аппарате первого вице-премьера Белоусова, начиная с марта текущего года. При этом газета сообщает, что в аппарате не подтвердили данную информацию. Еще один собеседник издания сообщает, что дискуссии ведутся в специально созданной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. «Коммерсантъ» передает, что идея о привязке выплат топ-менеджменту госкомпаний обсуждалась и ранее, однако, не получила поддержки.

Россия владеет или контролирует крупные доли более чем в 40 компаниях. Только компания «Роснефть» потратила на выплаты правлению 3,57 млрд руб. в прошлом году Корпорация «Газпром» выплатила высшему звену менеджмента - 1,5 млрд руб., РЖД на выплаты за 2019 года в сумме с трехлетним вознаграждением потратила 2,7 млрд руб. «Транснефть» и «Аэрофлот» выплатили правлению и совету директоров - 2,34 млрд руб., 2,138 млрд руб. соответственно. Меньше всего расходов на правление наблюдалось в компании «Россети» - 273 млн руб, пишет «Коммерсантъ».

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