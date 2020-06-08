В Кремле оценили новость о возможном возобновлении международного авиасообщения

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистам прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что Росавиация предложит частично открыть международное авиасообщение с 15 июля.

По словам представителя Кремля никаких конкретных дат возможного возобновления международных перелетов пока нет, передаёт РИА Новости.

«Хочу отметить, что здесь главным ведомством является правительство. И вы знаете, что сегодня было поручение премьер-министра Михаила Мишустина по этим вопросам, чтобы разработать предложения возможной даты возобновления полётов».

При этом Песков подчеркнул, что главной здесь движущей силой является всё-таки оперативный штаб в Кабмине, который как раз возглавляет председатель правительства.

«Эта тема на повестке дня, вы это видите и слышите. Но точных дат пока нет», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что граждане России смогут выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу. Также в страну смогут въезжать иностранные граждане для лечения.

Напомним, 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19 Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Коронавирус в России и мире: статистика заболевших на 8 июля

В России за истекшие сутки выявлено 8 985 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2001 новых заболевших.

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте.