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В Москве отменяется режим самоизоляции, открываются парикмахерские и салоны красоты

Москва, 08.06.2020

Начиная с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, цифровые пропуска, график прогулок. Как заявил мэр российской столицы Сергей Собянин жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.Кроме того, заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, говорится на сайте столичного градоначальника.

Поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций. Так, с 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга.

К своей обычной деятельности вернутся общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

С 16 июня снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. С этого же дня возобновят работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства.

Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Но посетить их можно будет только по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Рестораны и кафе откроют в два этапа. С 16 июня в Москве заработают летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется отменить ограничения на работу спортивной индустрии – откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Коронавирус в России и мире: статистика заболевших на 8 июля

В России за истекшие сутки выявлено 8 985 новых больных коронавирусом.  В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2001 новых заболевших.

На втором месте – Подмосковье (751 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+326). Далее следуют Нижегородская область (+305) и Свердловская область (+249). 228 больных выявлено в Воронежской области, 189 - в Ростовской области, 159 - в Красноярском крае. Саратовской области (+137), в Тыве (+131).  Наименьшее число (менее 10) заболевших зафиксировано в Еврейской автономной области, на Чукотке и Сахалине.

Свежие данные статистики коронавируса в мире опубликована на этом сайте

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