В Заполярье произошел крупный разлив нефти из аварийной скважины

В Заполярье разлилось несколько тонн нефти из аварийной скважины, передает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Собеседник агентства пояснил, что «произошла разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе из-за чего вылилось около 10 тонн нефти, загрязнена территория вокруг скважины»

К настоящему моменту скважину удало перекрыть силами МСЧ и военных. Источник сообщил, что «разлив более не происходит». В настоящее время на месте работают сотрудники Роспотребнадзора. Проблемы в работе создают метеоусловия. «Вертолет с аварийными службами ждет согласования вылета», рассказал источник. Факт на территории Дюсушевского месторождения разлива нефти подтвердили в региональном управлении МЧС. В пресс-слуэбе сообщили, что «разлилась нефтесодержащая жидкость с обводненностью 90%». Лицензией на разведку и добычу на Дюсушевском месторождении владеет подмосковная компания ООО «Компания полярное сияние».

Ранее сообщалось о разгерметизация топливного бака на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», в результате которого произошла утечка боле 20 тыс. тонн дизельного топлива, которое попало в воду местных рек Далдыкан и Амбарная.